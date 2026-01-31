سرمنشی ملل متحد: ایجاد حکومت فراگیر، شرط اساسی تحکیم صلح در افغانستان است

ما کاملاً به چهار هدف اساسی در افغانستان متعهد باقی می‌مانیم

انتونیو گوتیرش اخیرا این سخنان را در نشست خبری درنیویارک بیان کرده افزوده که آنان به چهار هدف اساسی در افغانستان متعهد اند:

«ما کاملاً به چهار هدف اساسی در افغانستان متعهد باقی می‌مانیم. نخست، اطمینان از این‌که نهادهای افغانستان واقعاً همه‌شمول باشند و همه گروه‌های قومی و همه بخش‌های جامعه در آن‌ها نمایندگی داشته باشند. ما این را یک شرط اساسی برای تحکیم صلح می‌دانیم. نکته دوم، به باور ما، احترام گذاشتن به حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران کاملاً ضروری است. »

سرمنشی سازمان ملل متحد افزود که نیاز است اطمینان حاصل شود ‌که هیچ گروه تروریستی نتواند از خاک افغانستان علیه کشور های دیگر فعالیت کند؛ به گفته او به‌ویژه دربارهٔ تحریک طالبان پاکستان و حمایت احتمالی از آن نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

آقای گوتیرش موضوع چهارم را کنترول قاچاق مواد مخدر در افغانستان خواند ،اما افزوده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، پیشرفت ‌های قابل توجه در این خصوص وجود داشته است.

با این حال، او گفت که در ارتباط با سه مورد اول، ناامیدی‌هایی وجود دارد و نگرانی‌های مشروع تاکنون به پیشرفت عملی منجر نشده و دستیابی به این اهداف همچنان ضروری باقی مانده است.

حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که مردم افغانستان به یکپارچگی، صلح، ثبات و اتحاد نیاز دارند و تنها در سایه یک حکومت واحد، با رهبری و سرپرستی واحد و تعهد و مسئولیت‌پذیری جدی تأمین می‌شود.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درصحبت با طلوع نیوز گفته که در حال حاضر چنین حکومتی در افغانستان حاکم است و افزوده که سازمان ملل متحد نیز باید این واقعیت را درک کرده و به آن احترام بگذارد.

در این حال شماری از کارشناسان سیاسی می گویند که نیاز است تا سازمان‌ ملل متحد برای ایجاد یک حکومت همه شمول در افغانستان تعریف مشخص و طرح عملی پیشنهاد کند.

حکمت‌الله حکمت، یکی از این کارشناسان، می‌گوید :

«تعریف از حکومت فراگیر باید در یک طرح بین المللی ازطرف کشور های ذیدخل در قضیه افغانستان ابرقدرت های جهان ، از طرف ملل متحد ترتیب شود با حاکمیت فعلی برسر آن بحث شده و شرایط عملی تعین شود ،شکل حکومت وقوانین وبالاخره ادغام افغانستان درجامعه بین المللی توسط ملل متحد این یک طرح عملی است نه دادن بیانیه ها واعلامیه های که طی پنج سال گذشته داده شده است.»

طارق فرهادی آگاه امور سیاسی تحلیلگر سیاسی، اما به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان به جز خود شان حرف مردم و جامعه جهانی را نمی شنوند و در آینده نزدیک انتظار تغییر را نمیتوان داشت.

«حکومت طالبان به این خاطرهمه شمول نیست که درتصمیم گیری درسطح بالا تنها طالبان قرار دارند کسی که طالب نباشد حق تصمیم گیری را ندارد و دیگر بخاطری همه شمول گفته نمی‌شود که زنان درسطح رهبری وتصمیم گیری وجود ندارد طالبان به جز خود شان حرف مردم وجامعه جهانی را نمی شنوند و در آینده نزدیک انتظار کدام تغییر را نمیتوان داشت.»

در این حال اتحادیه اروپا ، می گوید که هرگونه حکومت در افغانستان باید بازتاب ‌دهنده تنوع گسترده قومی، اجتماعی و فرهنگی این کشور باشد و این‌که شمولیت و مشارکت چگونه در عمل تأمین شود، تصمیم‌گیری درباره آن به خود افغان‌ها تعلق دارد.

ژیل برتران نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که آنان از هر ابتکاری که به گفتگوی ملی در این کشور کمک کند،حمایت می کنند.

«شمولیت یک عنصر بسیارمهم است افغانستان نمی تواند توسط اقلیت کوچک از روحانیون ازیک قرائت خاص از اسلام و از یک منطقه مشخص کشور اداره شود آن هم با باور های که حتی بسیاری ازکشور های اسلامی آنرا اسلامی نمی دانند و منطق شمولیت این است که هرحکومت افغانستان باید بازتاب دهنده تنوع چشم گیری این کشورو جامعه آن باشد این که این شمولیت چه گونه درعمل تحقق یابد موضوعی است که خود افغان ها باید درمورد آن تصمیم بگیرند»

این درحالیست که کشورهای عضو در نشست ماه دسمبر سال گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد، وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان را نگران‌کننده خوانده، خواهان تغییر سیاست‌های طالبان شدند.

نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست شورای امنیت گفت که افغانستان با انزوا، فشار یا تحمیل حاکمیت به مردم به ثبات نمی‌رسد،کمک‌های بشری هم نمی‌تواند کشور را برای درازمدت پایدار نگهدارد رسیدن به توسعه پایدار، بهبود اقتصاد و صلح دوام‌دار تنها زمانی ممکن است که یک نظام مشروع و پاسخگو بر اساس احترام به تعهدات ملی و بین‌المللی اداره‌کشور را در دست داشته باشد.

به اساس گزارش سازمان های بین المللی پس ازحاکمیت دوباره طالبان درافغانستان بیشتر مردم این کشور به ویژه دختران و زنان از حقوق اساسی شان که همانا آموزش ، کار و آزادی های فردی شان خوانده می‌شود محروم شده اند، کمک های جامعه جهانی به مردم افغانستان دربخش های مختلف کاهش یافته که به اساس گزارش ها سبب افزایش فقر ، بیکاری و مشکلات شده است.