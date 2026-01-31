در حملات هماهنگ در بلوچستان ۱۵ تن از نیروی امنیتی و ۱۸ غیر نظامی کشته شدند

در اعلامیه همچنان گفته شده است که دستکم ۲۴ افسر پولیس نیز زخمی شدهاند.
شماری زیادی از زخمیان حملات روز شنبه ۱۱ دلوبه شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند.
در میان آنان، عنایتالله ۳۴ ساله به خبرگزاری فرانس پرس گفته است:
تیراندازی شروع شده بود. مردم به هر طرف فرار میکردند. یک پولیس شهید شده بود و یکی دیگر زخمی
با کمک یک دوست، پولیس زخمی را بلند کردیم و به کمک نیروهای پولیس او را به یک مرکز نظامی بردیم. وقتی از مرکز نظامی بیرون شدم، خودم هم هدف مرمی قرار گرفتم و زخمی شدم."
مقامهای پاکستان افزودهاند که در حملات متقابل و عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی و پولیس، دستکم ۶۷ مهاجم مسلح کشته شدهاند.
گروه جداییطلب بلوچ موسوم به «اردوی آزادیبخش بلوچ» مسئولیت این عملیاتهای هماهنگ را بر عهده گرفته است.
این گروه و شاخه وابسته به آن، «قطعه مجید بریگید» از سوی وزارت خارجه ایالات متحده در ماه اگست سال ۲۰۲۵ در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی شامل شدهاند.
بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، اردوی آزادیبخش بلوچ ادعا کرده است که ۸۴ نیروی امنیتی پاکستان را کشته است.
محسن نقوی وزیر داخله پاکستان و سرفراز بوگتی وزیر اعلی بلوچستان، در دیدار با خانوادهها و بستگان کشتهشدگان و زخمیان، گفتهاند که انتقام خون کشته شدگان را خواهند گرفت.
ویدیویی از بوگتی و نقوی نیز در شبکههای اجتماعی بهطور گسترده دست به دست میشود که در آن با صدایی بغضآلود با خانواده یکی از قربانیان صحبت میکنند.
بر اساس گزارش خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپایآزاد-رادیوآزادی در سراسر بلوچستان بهشمول کویته، در تاریخ ۳۱ جنوری اینترنت و خدمات موبایل قطع بود، راهها مسدود و نیروهای افسی یا سرحدی در نقاط مختلف مستقر بودند؛ به همین دلیل آمار دقیق تلفات مشخص نیست.
افراد مسلح در سراسر بلوچستان، بهویژه در کویته، پسنی، مستونگ، نوشکی، گوادر و دیگر ساختمانهای دولتی و نقاط مختلف آن حمله کردند
این حملات هماهنگ و انفجارها روز شنبه در حالی رخ داد که اردوی پاکستان روز جمعه ادعا کرده بود در بلوچستان عملیات انجام داده و دستکم ۴۱ مهاجم را کشته است.
سخنگوی ایالت بلوچستان، شاهد رند، نیز اندکی پیش از آغاز حملات روز شنبه گفته بود که آنان در دو روز گذشته دستکم ۷۱ مهاجم مسلح را کشتهاند.
سردار اختر مینگل، وزیر اعلی پیشین بلوچستان، در صفحه ایکس خود نوشته است که وضعیت در این ایالت بهشدت نگرانکننده است.
او افزوده که در تمام عمرش، اوضاع بلوچستان را «تا این اندازه بد» ندیده است.
بلوچستان، با وجود آنکه سرشار از منابع طبیعی و بزرگترین ایالت پاکستان است، همزمان فقیرترین و کمتوسعهیافتهترین ایالت این کشور بهشمار میرود.
این ایالت که با افغانستان و ایران مرز طولانی مشترک دارد، دهههاست شاهد ناآرامیها بوده است.
مقامهای امنیتی پاکستان ادعا میکنند که در ناآرامیها و حملات اخیر بلوچستان، گروههای مسلح مورد حمایت هند که آنان از آنها به عنوان «فتنه الخوارج» و «فتنه الهندوستان» یاد میکنند، دست دارند؛ ادعایی که مقامهای هندی آن را رد کردهاند.