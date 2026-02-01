مسئولان دو طرف اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در گفتوگو با رادیو آزادی ابراز نگرانی کردهاند که تاجران افغان و پاکستانی در جریان انتقال موترهای متوقفشده خود از مسیرهای بدیل، با زیانهای سنگین مالی روبهرو شدهاند.
داکتر مخلص احمد، مشاور این اتاق و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
پس از پایان ضربالاجل صادرات مجدد، شماری از موترها دوباره به حرکت درآمدهاند. موترهایی که در امتداد خط مرزی در طرف پاکستان متوقف بودند، دوباره بهسوی کراچی حرکت داده شدهاند تا از آنجا از مسیر جبلعلی و بندرعباس وارد افغانستان شوند
اما شماری از موترها هنوز هم متوقف هستند، زیرا تاجران پول کافی ندارند. بر برخی تاجران آنقدر بار مالی وارد شده که هزینهی ترانسپورت از قیمت خودِ کالا بیشتر شده است. این موضوع هم برای تاجران یک مشکل بزرگ است و هم باعث زیان به تجارت افغانستان و پاکستان، سکتور خصوصی و شرکتهای ترانسپورتی شده است.»
آقای مخلص احمد میگوید که شمار تخمینی این موترها به حدود دوصد عراده میرسد.
همچنان شاهد حسین، عضو هیئت مدیره بخش پاکستان اتاق مشترک و رییس اتاق مشورتی سرحدی برای تجارت میان پاکستان و افغانستان، نیز به تاریخ ۱۱ دلو به رادیو آزادی گفت:
"در طرف افغانستان هم موترها متوقف هستند. کالاهایی که از آسیای میانه بارگیری شدهاند، در آسیای میانه، بهویژه در ازبیکستان، متوقف ماندهاند و آن عده از کالاهایی که از آنجا خارج شدهاند نیز در سرحدات متوقف هستند. شماری از تاجران پاکستانی تلاش کردند کالاهای خود را از مسیر ترمز به بخارا و سپس از راه ترکمنستان به ایران و بعد به پاکستان منتقل کنند، اما هزینههای آنان بهشدت بالا رفت و اکنون با زیانهای فراوان روبهرو هستند. همچنان سرمایهگذاریهایی که تاجران پاکستانی در باغهای میوه در افغانستان انجام دادهاند، پولهایشان همانجا بند مانده است."
شاهد حسین افزود که از هر دو حکومت میخواهند که در گام نخست، این مسیرها را بهصورت مستقل باز کنند و اگر با هم به توافق نمیرسند، به گفتهی او، دستکم در حال حاضر برای یکبار این مسیرها باز شود تا هر دو طرف بتوانند کالاهای متوقفشده خود را انتقال دهند و همچنان اجازه داده شود تا تاجران افغان به حدود ده هزار کانتینر کالاهایشان که در بیرون از بندر کراچی متوقف مانده است، دسترسی پیدا کنند.
وزارت تجارت حکومت پاکستان به تاریخ دوازدهم جنوری در یک اعلامیه گفته بود که تمامی کالاهای ترانزیتی تجارتی افغانستان که در بندرهای کراچی و گوادر و همچنان در گمرکهای سرحدی متوقف ماندهاند، برای صادرات مجدد آزاد شوند.
وزارت تجارت پاکستان این تصمیم را پس از آن گرفت که اداره فدرال عواید این کشور در این زمینه یک استثنای ویژه را پذیرفت.
پس از این تصمیم، شماری از تاجران دو طرف تلاش کردند تا بارهای خود را از مسیرهای بدیل انتقال دهند که اکنون این اقدام باعث شده است آنان با زیان های سنگین مالی روبهرو شوند.
تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
با این حال، او پیش از این در ماه اکتوبر گفته بود تا زمانی که پاکستان به آنان تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی بهدلیل مشکلات سیاسی و نظامی بسته نخواهد شد، حکومت مسیر های ترانزیتی و تجارتی را بهروی پاکستان باز نخواهد کرد.
مسیرهای ترانزیتی افغانستان با پاکستان در امتداد خط دیورند، پس از درگیریها میان دو کشور، به تاریخ یازدهم اکتوبر سال ۲۰۲۵ میلادی از سوی مقامهای پاکستانی بسته شد.
پیش از این نیز بهدلیل درگیریها در امتداد خط دیورند میان نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی، بندرهای تورخم، سپینبولدک–چمن، غلامخان، خرلاچی و انگور اده بارها از سوی پاکستان بسته شدهاند که در پی آن، به تاجران دو طرف صدها هزار دالر زیان وارد شده و نگرانیهای جدی در میان تاجران دو کشور ایجاد کرده است.
در حال حاضر،فقط مهاجران افغان از طریق گذرگاههای تورخم و چمن–سپینبولدک از پاکستان به افغانستان بازگردانده میشوند.
هرچند برای حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان، حکومتهای دو طرف در دوحه، استانبول و ریاض نیز گفتوگوهایی انجام دادهاند و بر برخی موارد به توافق هم رسیدهاند، اما در بخش تجارت تا اکنون هیچ نتیجه مشخصی به دست نیامده است.