شماری از خبرنگاران محلی که به‌دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهند هویت‌شان فاش شود، به رادیو آزادی گفته‌اند که روز یکشنبه، دوازدهم دلو، نیز در کویته و شماری از شهرهای دیگر مقررات منع رفت‌وآمد نافذ بوده و به هیچکس اجازهٔ بیرون ‌شدن از خانه داده نمی‌شود.

شورای سراسری مهاجران افغان در خیبرپختونخوا می‌گوید که خدمات اینترنتی و تیلیفونی تاکنون به‌گونهٔ کامل قطع است و ابراز نگرانی می‌کند که مهاجران افغان مقیم این ایالت، به‌ویژه در شهر کویته، با مشکلات جدی روبه‌رو باشند.

بریالی میاخیل، مسوول این شورا، روز یکشنبه ۱۲ دلو به رادیو آزادی گفت:

"افغانانی که در بلوچستان حضور دارند، زندگی روزمره‌شان حتماً کاملاً متوقف شده است؛ چون افغان‌ها برای آنان هدف محسوب می‌شوند و اکنون روند بازداشت‌شان احتمالاً شدیدتر خواهد شد. در خیبرپختونخوا نیز زندگی افغان‌ها با دشواری‌های بسیار روبه‌رو است و در بلوچستان که وضعیت حالت جنگی دارد، اوضاع به‌مراتب غیرعادی‌تر خواهد بود؛ زیرا حکومت پاکستان معمولاً در چنین رویدادهایی انگشت اتهام را به سوی افغانان نشانه می‌گیرند و تمام تقصیر را به دوش آنان می‌اندازد."

در همین حال، شماری از دکانداران بازار ویش ولسوالی سپین‌بولدک ولایت کندهار، در نزدیکی خط دیورند، می‌گویند که اگرچه اطلاعات تازه‌ای از آن‌سوی خط دیورند ندارند، اما به گفتهٔ آنان وضعیت روز گذشته خونین بوده است.

میرویس، یکی از دکانداران بازار ویش، به رادیو آزادی گفت: "دیروز وضعیت آن‌طرف بسیار خراب بود. اگرچه اکنون اینترنت و شبکه‌های تیلیفونی قطع است و با هیچ‌کسی تماس گرفته نمی‌شود، اما دیروز که من تماس داشتم، چندین انفجار شدید در کویته و حدود ده تا پانزده نقطهٔ دیگر بلوچستان رخ داده بود و درگیری جریان داشت. اکنون هیچ معلومات تازه‌ای ندارم که دقیقاً چه می‌گذرد."

یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی نیز با شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت: "از روز گذشته اینترنت در کویته کار نمی‌کند. پسران کاکایم آن‌جا هستند و ما بسیار نگران و پریشان حال‌شان هستیم، چون دیروز در آن‌جا جنگ بسیار شدید بود. ما هیچ خبری از وضعیت اقارب خود نداریم که حال‌شان چگونه است. گفته می‌شود که امروز نیز در سراسر کویته رفت‌وآمد مردم ممنوع است و به هیچ‌کس اجازهٔ بیرون‌شدن از خانه داده نمی‌شود".

با آن‌که در ماه‌های اخیر شمار زیادی از مهاجران افغان از مناطق مختلف بلوچستان به‌گونهٔ اجباری به افغانستان اخراج شده‌اند، اما بر اساس گزارش‌ها، هنوز هم در کویته و برخی مناطق دیگر، شماری از مهاجران افغان ساکن اند.

روز شنبه یازدهم دلو، بلوچستان شاهد یک روز خونین بود و در ۱۲ شهر و شهرک، به‌شمول کویته، مرکز این ایالت، حملات مسلحانه و انفجاری رخ داد.

برخی خبرنگاران محلی به رادیو آزادی گفته‌اند که هرچند در حال حاضر وضعیت ظاهراً تحت کنترول نیروهای امنیتی قرار دارد، اما ترس و هراس در میان مردم همچنان پابرجاست.

میرسرفراز بوگتی، وزیر اعلی بلوچستان در دوازدهم دلو در یک نشست خبری در کویته گفت که "در جریان ۴۰ ساعت گذشته در درگیری‌ها با شبه‌نظامیان، ۱۷ تن از نیروهای امنیتی و ۳۱ فرد ملکی جان باخته‌اند."

او همچنان افزود که در عملیات علیۀ گروه‌های شبه‌نظامی، ۱۴۵ نفر مظنون به عضویت در این گروه‌ها کشته شده‌اند.

خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز در گزارش‌های خود نوشته‌اند که گروه جدایی‌طلب بلوچ، موسوم به "ارتش آزادی‌بخش بلوچ (بی ال ای)" که از سوی ایالات متحده امریکا به‌عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، مسئولیت این حملات را پذیرفته و ادعا کرده است که در این حملات ۸۴ نیروی امنیتی پاکستان را کشته است.

مقام‌های امنیتی پاکستان ادعا می‌کنند که در ناامنی‌ها و حملات اخیر بلوچستان، گروه‌های مسلح مورد حمایت هند دست دارند؛ ادعایی که مقام‌های هندی آن را رد کرده‌اند.