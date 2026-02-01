بر آورد اوچا ؛ نزدیک به ۱۶ میلیون نفر در افغانستان امسال برای دسترسی به آب و حفظ الصحه به کمک نیاز دارند

این ادارۀ ملل متحد روز یکشنبه (۱۲ دلو) در خبرنامه ای در شبکۀ ایکس گفت که برای رسیدگی به این افراد به ۱۶۳.۳ میلیون دالر بودجه نیاز است.

در ادامه آمده که

بازگشت‌های گستردۀ مهاجران، خشکسالی ، بیماری‌ها از جمله کولرا و همچنان سیل‌ و زلزله دسترسی به آب و حفظ الصحه را متأثر کرده است.





اوچا همچنان گفته است که طبق ارزیابی کل افغانستان ، ۸۵ درصد خانواده ها در این کشور سال گذشته حداقل یک خطر محیط زیستی را تجربه کرده‌اند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۶۷ درصد بوده است.

اوچا افزوده خانواده هایی که آب را برای آشامیدن و حفظ الصحه در اولویت قرار می‌دهند از ۲۶ درصد به ۳۷ درصد افزایش یافته است.

با وجود نگرانی ها در بارۀ مشکل کم آبی در افغانستان ، بارش برف و باران در هفته های اخیر در ولایت های مختلف این کشور، خوشبینی در زمینۀ کاهش خشکسالی ایجاد کرده است.

وحیدالله صدیقی کارشناس امور محیط زیست در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به بارندگی های اخیر گفت:

«چون به اندازۀ زیاد در ولایات مختلف برف باریده است و یکی از منابع اساسی حیات و محیط زیست آب است که از طریق برف و باران تامین می شود ، به نظر من این می تواند که تاثیر مثبت داشته باشد نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهایی که آنجا از افغانستان آب می رود و در مجموع بر محیط زیست تاثیر مثبت دارد.»

از سوی دیگر ، نجیب الله سدید کارشناس امور آب و محیط زیست می گوید که افغانستان با گرمایش زودهنگام مواجه است که به گفتۀ او پیامد ناگوار خواهد داشت.

آقای سدید در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت:

«پوشش برفی افغانستان که حدود هفتاد درصد منابع آب افغانستان را تشکیل می دهد می تواند از اثر این گرمی پیش از وقت ذوب شود و در حقیقت سیلاب ها را تشکیل بدهد

و پیش از آنکه فصل زراعت در حقیقت افغانستان داشته باشد و این آب از افغانستان خارج شود ، از طرف دیگر واضح است که تاثیرات ناگواری بالای رطوبت خاک دارد ، رطوبت خاک از بین می رود و وقتی رطوبت خاک پیش از بهار کاهش پیدا کند بالای علفچر هم تاثیرات منفی می گذارد و از طرف دیگر بالای زراعت هم به خصوص زراعت للمی در افغانستان تاثیرات ناگوار دارد.

دفتر کمک‌‌های بشری اتحادیۀ اروپا برای آسیا در اواخر ماه جدی گفته بود که بیش از ۲۱ میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند.

بر اساس ارقام صندوق سازمان ملل متحد برای حمایت از کودکان ،یونیسف، از هر ۱۰ نفر در افغانستان، ۸ نفر آب آلوده می‌نوشند.

یونیسف قبلاً هشدار داده که اگر اقدامات فوری صورت نگیرد، کابل تا سال ۲۰۳۰ ممکن است تمام منابع آب زیرزمینی‌اش را از دست بدهد.