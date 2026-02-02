سند خرید در بازار های افغانستان؛ خریداران از نبود آن شکایت می کنند، فروشندگان انکار می کنند

یک باشندۀ شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود می‌گوید ندادن سند خرید، مشکل رایج در بازار است.

او در صحبت با رادیو‌ آزادی تاکید کرد که رسید برای مراجعه دوباره ضروری است:

«هر جنس که از بازار خریده می شود باید برای ما بل بدهند، این برای مراجعه دوباره ضرور است که ما از آن مطمئن می شویم زیرا وقتی دوباره به دکان مراجعه می کنیم صدای ما را کسی نمی شنود ،می گویند از ما نخریده اید از جای دیگر خریده اید. »

خالد، باشنده ولایت بلخ می‌گوید که در برخی موارد در بازارهای افغانستان، حتی با موجودیت سند خرید خدمات مناسب پس از فروش وجود ندارد.

«زمانی که بل می دهند دوباره حاضر نیستند به بل که داده اند پاسخگو باشند،چند وقت قبل یک ماشین آب میوه خریدم وقتی دوباره بردم گفتم این درست کار نمی دهد،فروشنده گفت استفاده کردی نمی توانم پس بگیرم،در حالی که باید هر کمپنی،عمده یا پرچون فروشی خدمات پس از فروش داشته باشد؛اما متاسفانه در افغانستان این مورد وجود ندارد همین که فروخته شد صاحب اول و آخر آن شخص خریدار است. »

برخی از فروشندگان در کابل می گویند که در فروشگاه‌ های شان برای مشتریان رسید و برای رفع مشکلات بعدی ضمانت‌نامه نیز می دهند،اما برخی آنان می گویند که مشتری قبل از تحویل گرفتن مال باید از همه موارد اطمینان حاصل کند،زیرا بعداً خدمات ارائه نمی شود.

عبدالله عابد مالک یک فروشگاه وسایل برقی به رادیو آزادی گفت:

«بل نوشته می کنیم کسانی که بخواهند برای شان گرانتی هم نوشته می کنیم که یکسال ضمانت دارد،در این مدت هر مشکل که پیش بیاید برای آن خدمات داریم،زیرا وسایلی را که مسترد می کنند در جای که کمپنی موجود باشد گرانتی می داشته باشند،ما موتور آن را گرانتی می کنیم که مثلا اگر بسوزد موتور دیگر برایش می دهیم و اگر مشکلات دیگر به میان بیاید مربوط خود مشتری می شود. »

فریدون فروشنده در یک دکان عمده فروشی بوت در مندوی شهر کابل ؛اما در این مورد چنین می گوید:

«کارتن های ما بشکل بسته می آید،اما امکان دارد در مسیر راه در باربری یا گمرک چسپ آن را باز کنند و یک دو جوره گرفته شود و دوباره بسته شود از داخل آن خدا خبر،اگر پس از خرید آن را مشتری برگرداند ما تحویل گرفته نمی توانیم،چون تاوان است و در زیر تمامی فکتور های ما نوشته است که «قبل از تحویل گرفتن مال تان اول چک نمایید که بعدا ما مسئولیت نمی گیریم.مشتری های هم داریم که عجله می داشته باشند می گویند فقط مال بده که برویم ، آنان از زیادتر دکان ها بدون فکتور هم مال می گیرند.»

شیرین آغا سخی، رئیس اتاق پیشه‌وران و کسبه‌کاران افغانستان به تماس های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد.

شماری از آگاهان امور تجارتی می‌گویند که بر اساس قوانین موجود، فروشگاه‌ها مکلف به ثبت فروشات و ارائه رسید به مشتریان هستند.

رامش رسولیار مشاور در امور تجارتی در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند این طرزالعمل‌ها وجود دارد، اما در عمل بسیاری از مردم افغانستان بر اساس عرف بازار خرید می‌کنند و رسید نمی‌گیرند.

« مردم عرفی عمل می کنند ، کاملا کسی رسید نمی گیرد ؛مگر در فروشات بزرگ یک رسید داده می شود و اکثر برای اجناس کوچک رسید داده نمی شود مثلا در قسمت فروشات مبایل، تلویزیون یا سایر وسایل الکترونیکی که ممکن است خرابی داشته باشند مردم اکثر رسید می خواهند؛اما در بسیاری موارد دیگر از جمله خرید لباس،بوت یا وسایل خانه کسی رسید نمی خواهد این عرف مردم افغانستان است؛اما از لحاظ قانون و طرز العمل ها همچون چیزی وجود دارد و تمام فروشگاه ها دفتر رسیدات دارند که باید تمام فروشات خود را قید کنند.»

برخی آگاهان امور تجارتی می‌گویند تا زمانی که طرزالعمل‌ها و مقررات مربوط به ثبت فروشات به‌گونه جدی تطبیق نشود و فرهنگ مطالبۀ رسید در بازار نهادینه نشود، شکایت شهروندان از نبود خدمات پس از فروش همچنان ادامه خواهد داشت.







