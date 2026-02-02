آغاز کارزار تطبیق واکسین پولیو در افغانستان؛درخواست مردم برای کمپاین خانه به خانه

همزمان با آغاز این کمپاین چهار روزه،برخی از مردم تقاضا دارند که کمپاین به شیوۀ خانه به خانه تطبیق شود تا هیچ کودکی از واکسین باز نماند.

هریوا باشنده ولایت خوست در این مورد به رادیو آزادی گفت :

به واکسیناتوران اجازه داده شود که خانه به خانه واکسین را تطبیق کنند

« به واکسیناتوران اجازه داده شود که خانه به خانه واکسین را تطبیق کنند ، اگر کودکان از واکسین بازمانند به بیماری پولیو مصاب خواهند شد، یکی از همسایه های ما به این بیماری مصاب شده است بخاطری که در کودکی واکسین نشده بود»

محمد نبی یک باشنده ولایت ننگرهار نیز خواست مشابه دارد.

این یک اقدام خوب است باید که واکسین خانه به خانه تطبیق شود

«این یک اقدام خوب است باید که واکسین خانه به خانه تطبیق شود، بیشتر مردم هستند که به مراکز دسترسی ندارند.»

وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید در این کمپاین ۷.۳ میلیون کودک زیر پنج سال واکسین خواهند شد.

شرافت زمان سخنگوی این وزارت در پیامی ویدیویی گفته است که این کمپاین در ولایت ‌های کابل، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندهار، هلمند، ارزگان، زابل، بلخ، فاریاب، کندز، هرات و بادغیس به اجرا گذاشته می‌شود؛ اما در هلمند، ارزگان و زابل با یک روز تأخیر و در دو ولسوالی فاریاب و دو ولسوالی بادغیس با یک هفته تأخیر اجرا خواهد شد.

آقای زمان افزوده که اخیرا برخی از نمونه های مثبت محیطی در افغانستان به ثبت رسیده است که هنوز هم یک تهدید است و از سوی دیگر برگشت مهاجرین ازکشور های همسایه به افغانستان را برای گسترش این بیماری نگران کننده خوانده است.

او بدون توضیح دربارهٔ چگونگی شیوهٔ تطبیق کمپاین واکسین پولیو، از مردم و بزرگان قومی خواسته است در محلات خود با واکسیناتوران همکاری کنند.

در این حال عصمت الله یک واکسیناتور در ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که واکسین پولیو در این ولسوالی به شیوه خانه به خانه تطبیق می شود.

«امروز واکسین شروع شده است خانه به خانه تطبیق میگردد ، علما با واکسیناتوران خانه به خانه می روند و کسی را که نمی خواهد کودک خود را واکسین کند قناعت می دهد و این خانه به خانه است.»

حکومت طالبان در سال ۲۰۲۴ میلادی اجرای تطبیق واکسین پولیو به شیوۀ خانه ‌به‌ خانه را متوقف کرد و شیوه آن را به مسجد ‌به‌ مسجد و قریه ‌به ‌قریه تغییر داد.

پس از آن سازمان جهانی صحت «دبلیو اچ او »هشدار داد که توقف کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ‌ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار می دهد.

«دبلیو اچ او » یک ماه قبل گزارش داد که در سال ۲۰۲۵ نهُ مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است .

در سال جاری میلادی تا کنون مورد مثبت پولیو در افغانستان به ثبت نرسیده و این کمپاین چهار روزه واکسین پولیو نخستین دور تطبیق واکسین پولیو در سال ۲۰۲۶ در این کشور است.

افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری اند که ویروس پولیو هنوز به ‌طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است.

داکتران می گویند که پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که تداوی ندارد و فقط تطبیق واکسین می تواند جان کودکان را از مبتلا شدن به این بیماری نجات بدهد.

نهاد « افغانستان عاری از پولیو» نیز در صفحه ایکس خود همزمان با آغاز کمپاین چهار روزه واکسین پولیو در برخی ولایت های افغانستان، از مردم خواسته تا با واکسین کردن کودکان خود افغانستان را از ویروس پولیو مصون بسازند.