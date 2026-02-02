این ادارۀ سازمان ملل متحد در گزارشی که روز یکشنبه «۱۲ دلو» منتشر کرده، هشدار داده است که گروههای آسیبپذیر از جمله زنان، افراد دارای معلولیت و بیجاشدگان داخلی با خطرات بالای عدم مصؤنیت مواجه اند، دسترسی محدودی به خدمات دارند و همچنین با تبعیض روبهرو هستند.
در این گزارش آمده است که بهدلیل بیجاشدگی طولانیمدت، مشکلات اقتصادی و آیندۀ نامعلوم در افغانستان، فشارهای روانی و اجتماعی نیز افزایش یافته و زنان و کودکان بیش از همه متاثر شده اند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) همچنین به تداوم خطرات مبتنی بر جنسیت اشاره کرده و گفته که زنان و دختران همچنان با محدودیت های رفتوآمد روبهرو هستند و به خدمات مصؤن دسترسی محدود دارند.
این نهاد تأکید کرده که کمبود منابع مالی و محدودیت های بودجهای فشار شدیدی بر ارائه این خدمات وارد کرده است.
برخی از پناهندگانی که به افغانستان بازگشتهاند نیز بهشدت نگران آینده فرزندان خود هستند.
ظاهرالله که بهتازگی از پاکستان بازگشته و سرپرست یک خانواده هفتنفره است و در ننگرهار در یک خیمه بسر می برد، به رادیو آزادی گفت:
«از یک طرف بیکاری است و از سوی دیگر کودکان ام بیمار هستند. همچنین فرزندان ما از آموزش بازماندهاند؛ آنجا خوب بود و به مکتب میرفتند، اما اینجا زمینه فراهم نیست. افزون بر این، زمستان است و سرمای شدید آمده است و ما هیچ وسیلهای برای گرم کردن خیمهها نداریم تا یک زمستان گرم و خوب را سپری کنیم.»
شماری از پناهندگان افغان که از ایران بازگشتهاند نیز از مشکلات مشابه شکایت دارند.
فرهاد، یک پناهنده افغان ساکن ولایت فراه که حدود دو ماه پیش همراه با خانواده ششنفرهاش از ایران بازگشته می گوید:
«خانه از خود ندارم و اینجا در یک خانه مخروبه زندگی میکنیم. کار و روزگار وجود ندارد. شش نفر نانخور دارم، اما حتی توان تهیه غذای آنان را هم ندارم. نسبت به آینده فرزندانم بسیار نگران هستم.»
شورای پناهندهگان ناروی (ان آر سی) هفته گذشته تأکید کرد که بدون حمایت فوری، خانوادههای آسیبدیده بهویژه کودکان، سالمندان و افرادیکه در سرپناههای مؤقت زندهگی میکنند به دلیل شرایط سخت زمستانی با خطرات جدی روبهرو هستند.
این در حالی است که روند اخراج گسترده پناهندگان افغان از پاکستان و ایران همچنان ادامه دارد.
کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان ، روز یکشنبه ۱۲ دلو اعلام کرد که ۳۰۸ خانوادۀ مهاجر از ایران و پاکستان در یک روز به افغانستان بازگشتهاند.
حکومت طالبان در اعلامیهای به تاریخ بیش از یک ماه قبل گفته بود که در سال ۲۰۲۵ میلادی ۲.۸ میلیون مهاجر افغان به کشور خود بازگشتهاند.
با آنکه مهاجران افغان مقیم ایران و پاکستان از کشورهای میزبان خواستهاند دستکم تا پایان زمستان جاری به آنان مهلت داده شود زیرا به گفته آنان نبود امکانات در افغانستان آنها را با مشکلات جدی مواجه میکند،اما کشورهای میزبان تاکنون این درخواست را نپذیرفتهاند.