تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان روز چهارشنبه ۱۵ دلو در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال به مصاف تیم هند می‌رود.

مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها از روز سه‌شنبه آغاز شد و چهار تیم افغانستان، هند، استرالیا و انگلستان به این مرحله راه یافته بودند.

این بازی پیش از چاشت به وقت کابل در شهر هراره برگزار می‌شود

در نخستین دیدار نیمه‌نهایی، تیم‌های استرالیا و انگلستان به میدان رفتند که در پایان، انگلستان با پیروزی در این مسابقه به دیدار نهایی راه یافت.

در صورت پیروزی تیم زیر ۱۹ سال افغانستان برابر هند، این تیم در دیدار فینال به مصاف انگلستان خواهد رفت.

دیدار نهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال روز جمعه برگزار می‌شود.