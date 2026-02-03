خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر تأکید کرده است که در ناآرامی‌های ایالت بلوچستان، افراد مسلحی که از افغانستان وارد شده‌اند، دست دارند.

پس از حملات گسترده در ایالت بلوچستان و کشته و زخمی شدن شمار زیادی از سربازان، افراد مسلح و غیرنظامیان، وزیر دفاع پاکستان در دو روز گذشته برای دومین بار افغانستان را به دست داشتن در ناآرامی‌های اخیر بلوچستان متهم کرد.

روز شنبه، جدایی‌طلبان بلوچ در مناطق مختلف بلوچستان حملات گسترده‌ای انجام دادند. مسئولیت این حملات را «اردوی آزادی‌بخش بلوچستان» (BLA) بر عهده گرفت؛ گروهی که ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی می‌داند.

بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، خواجه آصف روز سه شنبه ۱۴ دلو در گفت‌وگو با خبرنگاران در بیرون از پارلمان گفت که «این تروریست‌ها با همکاری مردم بلوچ سرکوب خواهند شد؛ افرادی که از خاک افغانستان در داخل بلوچستان فعالیت می‌کنند.»

او افزود که عناصر دشمن از نیروهایی استفاده می‌کنند که از حمایت افغانستان برخوردارند تا بلوچستان را ناامن سازند. خواجه آصف امکان گفت‌وگو با جدایی‌طلبان بلوچ که برای جدایی بلوچستان از پاکستان می‌جنگند را رد کرد و گفت: «اگر تروریست‌ها مزدور خارجی باشند، چه کسی با آن‌ها گفت‌وگو خواهد کرد؟»

وزیر دفاع پاکستان گفت که این کشور با تهدید تروریسم از خارج روبه‌رو است، اما اطمینان داد که صلح از راه تلاش‌های جمعی تأمین خواهد شد.

آقای آصف روز دوشنبه ۱۳ دلو نیز ادعا کرده بود که افغانستان و هند در حملات بلوچستان دست دارند، اما دیروز تنها افغانستان را مسئول دانست.

خواجه آصف به حملات لفظی علیه افغانستان و هند مشهور است و پس از افزایش ناامنی‌ها در پاکستان، بارها گفته که افغانستان و هند در حملات تروریستی این کشور نقش دارند.

با این حال، این پرسش مطرح است که آیا این اظهارات دیدگاه شخصی خواجه آصف است یا بازتاب‌دهنده موضع اردو و دولت غیرنظامی پاکستان نیز می‌باشد.

میرکلام وزیر، نماینده پیشین وزیرستان در مجلس ایالتی خیبرپختونخوا، معتقد است که این اتهامات بخشی از مواضع اردوی پاکستان است، اما اردوی ترجیح می‌دهد این سخنان از زبان خواجه آصف بیان شود.

او می‌گوید:

«خواجه آصف هیچ اهمیتی نمی‌دهد که دیروز چه گفته، پریروز چه گفته و امروز چه می‌گوید. به نظر من، اردوی به این دلیل این اظهارات را از زبان او مطرح می‌کند که موضوع به مرحله افراطی نرسد و یک روایت مشخص ساخته شود. بنابراین، بیشتر این اظهارات، موضع رسمی دولت و نظام پاکستان است و نظر شخصی خود خواجه آصف در آن بسیار اندک است.»

اما تحلیلگران افغان به این باور اند به دلیل تیره تر شدن پاکستان و طالبان درګیری های اکتوبر اکنون هم این اظهارت مقام های پاکستانی به دلیل تیرده شدن روابط و عدم توانایی کنترول شبه نظامیان در داخل خاک پاکستان است.

طارق فرهادی آگاه امور سیاسی می گوید: «به‌درستی روشن نیست که این موضع مربوط به اردوی پاکستان است یا وزیر دفاع این کشور؛ اما به دلیل حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) میان دو کشور مشکلاتی ایجاد شده است. اکنون آن‌ها می‌گویند مخالفان بلوچ نیز در افغانستان حضور دارند. با این حال، اگر نارضایتی‌های مردم بلوچ به‌گونه جدی بررسی شود و به آن پاسخ داده شود، دیگر زمینه‌ای برای مقام‌ها یا گروه‌هایی که در خارج از کشور هستند باقی نمی‌ماند تا حرکتی را از بیرون در داخل در داخل پاکستان انجام دهند.»

در حملات روز شنبه، اهداف نظامی در شهر کویته، مرکز بلوچستان، و همچنان در نوشکی، تمپ، پاسنی، دالبندین، خاران، پنجگور، گوادر و مناطق دیگر هدف قرار گرفتند. اردوی آزادی‌بخش بلوچستان مدعی شد که در این حملات ۸۴ سرباز پاکستانی کشته شده‌اند.

بندر گوادر بخشی از پروژه کریدور اقتصادی چین–پاکستان (سی‌پک) است که چین ده‌ها میلیارد دالر در آن سرمایه‌گذاری کرده است.

روز یکشنبه، سرفراز بوگتی، وزیر اعلی بلوچستان، ادعا کرد که در این درگیری‌ها ۱۷ سرباز، ۳۱ غیرنظامی و ۱۴۵ فرد مسلح کشته شده‌اند، اما خبرگزاری آلمان گزارش داده که در مجموع ۲۲۷ نفر در این حملات جان باخته‌اند. رادیو آزادی می‌گوید که نمی‌تواند این آمار تلفات را به‌طور مستقل تأیید کند.

حکومت طالبان همواره گفته است که پاکستان نباید ناکامی‌های امنیتی خود را به افغانستان نسبت دهد و باید مشکلات امنیتی‌اش را خود حل کند.