برگزاری نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در کابل

وزارت امور خارجهٔ حکومت طالبان در اعلامیه ای گفت که اشتراک‌کنندگان در این نشست به میزبانی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، روی حفظ دستاوردهای موجود، فراهم شدن زمینهٔ معیشت بدیل برای دهقانان ، تداوی معتادان و ادغام مجدد آنان در جامعه، تاکید کردند.

در این اعلامیه که حافظ ضیا احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامهٔ وزارت خارجهٔ طالبان در شبکۀ ایکس منتشر کرده ، آمده است که نمایندگان حکومت طالبان در نشست مدعی شده اند که کشت کوکنار در افغانستان تقریباً به صفر کاهش یافته است.

در ادامه آمده که حکومت طالبان در چهارمین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در چارچوب روند دوحه در کابل ،با ابراز نگرانی گفته که منابع اولیۀ مواد مخدر مصنوعی در بیرون از مرزهای افغانستان قابل دسترس است و اگر جلو آن گرفته نشود، نه‌تنها افغانستان، بلکه منطقه و جهان از آن متضرر خواهند شد.

در اعلامیه آمده که علاوه بر نمایندگان وزارت‌ های خارجه، داخله، زراعت، آبیاری، مالداری و صحت عامهٔ حکومت طالبان، نمایندگان نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، اتحادیۀ اروپا، سازمان همکاری اسلامی، سفیران و دیپلومات‌ های چند کشور و کارشناسان، به‌صورت حضوری و مجازی در این نشست اشتراک داشتند.

اعلامیه افزوده که شماری از کشورها و سازمان‌ها تعهد کمک در این زمینه سپرده و پیشنهادهایی را برای افزایش هماهنگی و تعامل، هم در چارچوب روند دوحه و هم به‌گونهٔ دوجانبه مطرح کرده‌اند.

یوناما تا تهیه و نشر این گزارش در مورد برگزاری نشست روز چهارشنبه در کابل چیزی نگفته بود.

شماری از کارشناسان مبارزه با مواد مخدر تأکید می‌کنند که مهار پایدار مواد مخدر، بدون تدوین و تطبیق یک استراتیژی جامع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در بخش عرضه و تقاضای مواد مخدر، ممکن نخواهد بود.

سید نجیب‌الله احمدی، رئیس پیشین تحلیل و سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در نظام جمهوری پیشین، در صحبت با رادیو آزادی گفت:

تا هنوز هیچ استراتیژی مشخص منطقه‌ای پیرامون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد



"تا هنوز هیچ استراتیژی مشخص منطقه‌ای پیرامون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد. چندین نشست پنج‌جانبه و هشت‌جانبه برگزار شد و بحث‌هایی صورت گرفت ؛ اما همهٔ آن‌ها تنها روی کاغذ باقی ماند. تمرکز همواره روی عرضه بود؛ این‌که در افغانستان مواد مخدر قاچاق می‌شود، کوکنار کشت می‌گردد و تریاک برداشت می‌شود، اما هیچ‌گاه به‌طور جدی به این فکر نشد که چگونه جلو تقاضا گرفته شود."

آقای احمدی می ‌افزاید که مبارزهٔ پایدار با مواد مخدر، تنها با اقدامات امنیتی ممکن نیست و باید هم‌زمان به ابعاد اقتصادی، صحی و اجتماعی این معضل نیز توجه شود.

این در حالی است که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) در گزارشی که به تاریخ ۱۲ دلو منتشر کرد گفته است که با وجود افزایش استفاده از مواد مخدر مصنوعی و سوءاستفاده از داروهای طبی در افغانستان، مواد مخدر سنتی همچنان بیشترین میزان مصرف را در این کشور دارند.

در این گزارش آمده است که با وجود ادعای حکومت طالبان در مورد درمان شمار زیادی از معتادان، یافته‌های این دفتر نشان می‌دهد که نزدیک به دو-سوم مراکز درمانی تنها به مردان خدمات ارائه می‌کنند و تنها حدود ۱۷ درصد این مراکز در ۳۲ ولایت افغانستان، زنان معتاد را تحت درمان قرار می‌دهند.

اما عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخلهٔ طالبان با رد این گزارش، در پیام ویدیویی که به تاریخ ۱۳ دلو در شبکهٔ ایکس منتشر کرد، مدعی شده که گزارش UNODC بر اساس یک سروی کهنه تهیه شده است.

ملا هبت‌الله آخندزاده ، رهبر طالبان در فرمانی در ماه اپریل سال ۲۰۲۲ کشت کوکنار، تولید و قاچاق تریاک را در افغانستان غیرقانونی و ممنوع اعلام کرد.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارشی که در ماه عقرب سال روان منتشر شد، گفته بود که پس از این فرمان، تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی، به‌ویژه متامفتامین در افغانستان رو به افزایش است.



