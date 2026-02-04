سرطان در افغانستان؛ بیماران زیر بار هزینه های درمان

یک زن ۶۰ ساله در کابل میگوید که برای درمان بیماریش که از سوی داکتران سرطان سینهاش تشخیص شده، هر ماه هزاران افغانی هزینه میکند.
او که خود را به نام «عزت» معرفی میکند به رادیو آزادی گفت که بیوه است و معاش ماهانهء یگانه پسرش صرف درمان او می شود.
واکسینها هم بسیار گران بود و به همین دلیل بسیار قرضدار شدم
«واکسینها هم بسیار گران بود و به همین دلیل بسیار قرضدار شدم. روزی که سیتیسکن انجام دادم، هر معاینه سیزدهونیم هزار افغانی بود. برای عملیات ۲۵ هزار افغانی گرفتند و ۱۵ هزار افغانی دیگر برای دستکشها و وسایل عملیات. حالا هر ماه که ۳۰ روز پوره میشود، به یک کلینیک خصوصی میروم؛ ۷۰۰ افغانی برای معاینهٔ خون میگیرند و ۳۰۰ افغانی فیس. دواها را اگر هشت هزار بنویسند یا نه هزار، به دل خودشان است؛ خلاصه ۱۲ هزار افغانی در کلینیک مصرف میکنم و برمیگردم.»
او افزود که در چهار سال گذشته دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است و برای پوشش هزینهٔ عملیات اول، خواهرش دست بندهای طلایش را فروخته و هزینهٔ عملیات دوم را که به گفته او دو ماه پیش انجام شد، از یکی از نزدیکانش قرض گرفته است.
ذکیه، باشندهٔ دیگر شهر کابل میگوید که دختر مامایش که به سرطان سینه مبتلا است پیش از این برای رهایی از هزینههای بلند و دریافت درمان بهتر به پاکستان میرفت، اما اکنون که راهها بسته است، توان خرید تکت طیاره را ندارد و از ادامه درمان بازمانده است.
او بیشتر گفت:
حالا که راهها بسته شده، توان تکت طیاره را ندارد و در خانه افتاده؛ بیچاره خیلی به تکلیف است
«قبلاً به پاکستان میرفت، میگفت در آنجا درمان به کلدار است، ارزان تمام میشود و درمان هم خوب است، اما حالا که راهها بسته شده، توان تکت طیاره را ندارد و در خانه افتاده؛ بیچاره خیلی به تکلیف است.»
مسئولان شفاخانهٔ تازه افتتاحشدهٔ تشخیص و درمان سرطان در کابل نیز میپذیرند که درمان سرطان هزینههای سنگینی دارد که پرداخت آن در شرایط کنونی اقتصادی افغانستان برای بسیاریها ممکن نیست.
داکتر احمد جاوید زرنگ رئیس بخش داخله انکولوژی این شفاخانه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که در این شفاخانه خدمات رایگان و امکانات مناسب درمانی فراهم شود تا بیماران بتوانند در داخل کشور تداوی شوند.
آقای جاوید افزود:
از تشخیص سرطان گرفته تا درمان آن، متأسفانه هزینهها بسیار بلند است
«از تشخیص سرطان گرفته تا درمان آن، متأسفانه هزینهها بسیار بلند است؛ معاینات قیمت است، نمونهگیریها و دواها بسیار قیمت دارد. ما امیدوار هستیم که دوا و مواد تشخیصی به شفاخانه برسد تا بخش بزرگی از بیماران از این هزینهها نجات پیدا کنند. از نظر ظرفیت، ما در بخش داخله، جراحی و نسایی پرسونل خوب و با تجربه داریم.»
داکتر زرنگ به بیماران توصیه میکند که در صورت مشاهدهٔ هر مشکل کوچک صحی، بهموقع به داکتر و شفاخانه مراجعه کنند، زیرا به گفتهٔ او تشخیص بهموقع، درمان را آسانتر میسازد.
در مورد شمار مبتلایان به سرطان در افغانستان، مسئولان شفاخانهٔ ملی تشخیص و درمان سرطان میگویند که در حال جمعآوری آمار اند؛ اما به گفتهٔ آنان هر سال بهگونهٔ تخمینی بین ۲۰ تا ۲۴ هزار نفر در افغانستان به سرطان مبتلا میشوند.
پیش از این، تشخیص و درمان سرطان در سطح دولتی در شفاخانهٔ جمهوریت کابل صورت می گرفت که اکنون این بخش در نهم دلو به شفاخانهٔ ملی تشخیص و درمان سرطان ارتقا یافته است.
به گفتهٔ مسئولان ، این مرکز با جدیدترین روشهای تخصصی، تمام انواع سرطان را درمان میکند و ۲۰۰ بستر دارد.
نورجلال جلالی وزیر صحت عامهٔ حکومت طالبان در مراسم افتتاح این شفاخانه، گفت که هند اخیراً به ارزش یک میلیون دالر، ده تُن دوای ضد سرطان به افغانستان کمک کرده است.
او همچنان از افغانهای ثروتمند و نهادهای خیریه خواست تا از بیماران مبتلا به سرطان حمایت کنند، زیرا به گفتهٔ او درمان سرطان پرهزینه و کمرشکن است.
اودین سنیزا سالوادور، رئیس سازمان جهانی صحت در افغانستان و معاون نمایندگی اتحادیهٔ اروپا، بنجامین وینز، همچنان تعهد سپردند که از گسترش خدمات درمان بیماری سرطان و افزایش ظرفیت این شفاخانه حمایت خواهند کرد.
پیش از این شماری از افغانها بهگونهٔ خصوصی وعدهٔ ساخت شفاخانۀ تشخیص و درمان سرطان را داده بودند، اما تاکنون عملی نشده است.
چهارشنبه چهار فبروری (پانزدهم دلو) روز جهانی مبارزه با سرطان است؛روزی که در سال ۲۰۰۰ میلادی از سوی اتحادیهٔ کنترول سرطان (UICC) بهمنظور جلب توجه جهانی به این بیماری نامگذاری شد.
سرطان از بیماریهای محسوب میشود که مشخصهٔ آن رشد غیرطبیعی سلولهاست که توانایی حمله یا گسترش به سایر بخشهای بدن را دارد.
داکتران می گویند این بیماری اگر بهموقع تشخیص و درمان نشود، میتواند زندگی مبتلایان را با خطر جدی روبهرو سازد.