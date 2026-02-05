مذاکرات امریکا و ایران فردا در پایتخت عمان برگزار خواهد شد

این مذاکرات که به نظر می‌رسید در اواخر ۴ فبروری به شکست انجامیده است، نشان دهندۀ تا حد زیادی به عنوان آخرین تلاش برای جلوگیری از تشدید تنش نظامی بزرگ در خلیج فارس تلقی می‌شود.

پس از اختلاف بر سر محل برگزاری و دستور کار (آجندا)، با اصرار تهران برای برگزاری نشست دوجانبه در عمان و اصرار واشنگتن در ابتدا بر برگزاری نشست چندجانبه با حضور قدرت‌های منطقه‌ای در ترکیه، دولت ترمپ برای مدت کوتاهی این نشست را لغو کرد.

با این حال، پس از موجی از پیام‌های "سطح بالا" از حداقل ۹ شریک منطقه‌ای، از جمله عربستان سعودی و مصر، کاخ سفید کوتاه آمد. در حالی که ایالات متحده با تغییر محل برگزاری مذاکرات به مسقط موافقت کرد، مقامات ارشد تأکید کردند که تغییر مکان به معنای تغییر در عزم و اراده نیست.

عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران، به تاریخ ۴ فبروری نوشت که قرار است "مذاکرات هسته‌ای" ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در مسقط برگزار شود. یک مقام کاخ سفید بعداً به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی تأیید کرد که این جلسه برگزار خواهد شد.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا در تاریخ ۴ فبروری از واشنگتن، به روشنی اعلام کرد که ایالات متحده به گفت‌وگوی محدود "فقط هسته‌ای" علاقه‌ای ندارد. روبیو تأیید کرد که اگرچه قصر سفید آمادۀ تعامل است، اما معیارهای بالایی برای یک جلسه موفق تعیین کرده است.

روبیو به خبرنگاران گفت: "برای اینکه مذاکرات واقعاً به چیزی معنادار منجر شود، باید برد موشک‌های بالستیک، حمایت آنها از سازمان‌های تروریستی و نحوه برخورد با مردم خودشان را نیز در بر بگیرد."

روبیو همچنین به ویژه پس از سرکوب خونین اعتراضات سراسری ضد حکومتی ماه گذشته، مرز مشخصی بین رهبری ایران و مردم ترسیم کرد.

او گفت: "رهبری ایران در سطح روحانیون، منعکس کنندۀ مردم ایران نیست."

روبیو افزود: "من هیچ کشور دیگری را نمی‌شناسم که در آن تفاوت بزرگی بین مردمی که کشور را رهبری می‌کنند و مردمی که در آن زندگی می‌کنند، وجود داشته باشد."

این درحالیست که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا می‌گوید که تصمیم‌گیرندۀ اصلی در ایران، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است و عملی‌نبودن امکان صحبت مستقیم با او، دیپلوماسی را به شدت دشوار کرده است.

او این اظهارات را در گفت‌وگو با مگان کلی، مجری سرشناس سابق فاکس‌نیوز که این گفت‌وگو را برای شبکۀ "سیروس‌ایکس‌ام" تهیه کرده، بیان کرده است.

ونس می‌گوید: "تصمیم گیرندۀ اصلی در ایران رهبر جمهوری اسلامی است. رئیس‌جمهور عملاً اهمیت چندانی ندارد."

جی‌دی ونس افزوده که دونالد ترمپ نمی‌خواهد چیزی شبیۀ جنگ عراق در قبال ایران تکرار شود و با آنکه "همۀ گزینه‌ها را در اختیار دارد، اول تلاش می‌کند از راه مذاکره و شیوه‌های غیرنظامی پیش برود."