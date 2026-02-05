افزایش امراض تنفسی در افغانستان

شمار مبتلایان به بیماری‌های تنفسی در افغانستان افزایش یافته است. وزارت صحت عامهٔ طالبان می‌گوید که شمار این بیماران در جریان سه ماه گذشته به نزدیک پنج میلیون نفر رسیده است.

شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، به رسانه‌های داخلی گفته است که بیماری‌های تنفسی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و بخش بزرگی از این بیماران را افراد سالمند تشکیل می‌دهند. آقای زمان مشخص نکرد که در سال گذشته چه تعداد افراد به بیماری‌های تنفسی مبتلا شده بودند.

سازمان صحی جهان آمارهایی را تا نیمهٔ سال ۲۰۲۵ منتشر کرده که بر اساس آن، از ماه جنوری تا جولای نزدیک به ۴۲۸ هزار نفر به بیماری‌های تنفسی مبتلا شده‌اند و از این میان حدود ۹۵۰۰ نفر جان باخته‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، با سرد شدن هوا موارد ابتلا به بیماری کرونا نیز در افغانستان افزایش یافته است. طبق آمار وزارت صحت عامهٔ طالبان، در ماه جنوری بیش از ۱۵۰ نفر به کرونا مبتلا شده‌اند. یک ماه پیش از آن ۱۴۱ مورد ابتلا ثبت شده بود و پیش از آن، در ماه نومبر، بیش از ۲۰۰ نفر به بیماری کرونا مبتلا شده بودند. البته این آمار تنها شامل بیمارانی می‌شود که به شفاخانه‌های دولتی مراجعه کرده‌اند و تا کنون گزارشی از تلفات ناشی از کرونا منتشر نشده است.

افزایش شمار بیماری‌های تنفسی در افغانستان در حالی رخ می‌دهد که سکتور صحی این کشور تحت فشار شدید قرار دارد. روزنامهٔ نیویارک تایمز روز چهارشنبه در یک گزارش مفصل نوشت که با کاهش کمک‌های ایالات متحدهٔ امریکا به افغانستان، نزدیک به ۴۵۰ مرکز صحی در این کشور بسته شده‌اند.