این کمپاین را انجنیر ویس محمد آرین رهبری می‌کند، جوانی‌که می‌گوید هدف اصلی‌شان کمک به شاگردانی است که یا اصلاً کتاب درسی به دست‌شان نمی‌رسد و یا با کمبود کتاب روبه‌رو اند.

او در صحبت با رادیو آزادی گفت:

ما یک تیم اجتماعی رضاکار داریم که از هشت جوان با احساس و فعال تشکیل شده‌است

هر عضو تیم مسئولیت مشخص خود را دارد و مسئولیت من هماهنگی، تنظیم کمپاین و نظارت بر امور آن است تا این روند به‌گونه منظم و شفاف پیش برود."

به‌گفته‌ی آقای آرین، فعالیت جمع‌آوری کتاب‌ها با درک نیازهای آموزشی جامعه آغاز شده‌است.

او افزود: "انگیزه‌ی اصلی ما گسترش علم، حمایت از شاگردان و کمک به اطفالی است که با کمبود کتاب‌های درسی روبه‌رو هستند که این کار از نگاه اسلام نیز یک عمل نیک است."

بر اساس معلومات مسئولان این کمپاین، کتاب‌ها از طریق مردم عادی، آموزگاران، شاگردان، افراد خیریه و شماری از نهادهای آموزشی جمع‌آوری شده و تلاش شده کتاب‌هایی گردآوری شود که مطابق نیاز شاگردان و قابل استفاده باشد.

در همین حال، آقای آرین می‌گوید کتاب‌هایی که کهنه، اما قابل استفاده بوده، پیش از توزیع ترمیم، پاک‌کاری و منظم شده‌است.

او در این باره گفت:

اگر بعضی از کتاب‌ها کهنه بود، ما آن‌ها را تا حد امکان ترمیم کردیم، برای‌شان پوش گرفتیم و صحاف را مؤظف ساختیم تا آن‌ها را تنظیم کند

کتاب‌هایی که پوش نداشت، دوباره پوش شد و نام و صنف کتاب بر آن نوشته شد تا دوباره قابل استفاده‌ی شاگردان باشد."

ویس محمد آرین همچنان می‌گوید که این ابتکار تنها به کابل محدود نمانده و اقدام‌های مشابه از سوی شماری از جوانان رضاکار و دوستانش در ولایت‌های خوست، پروان، کنر و لوگر نیز انجام شده‌اند.

به‌گفته‌ی برگزار کننده‌گان این کمپاین، امسال بیش از هشت هزار جلد کتاب درسی جمع‌آوری شده بود که روز پنج‌شنبه ۱۶ دلو در نشستی در کابل با حضور شماری از مسئولان نهادهای تعلیمی و تحصیلی خصوصی و دولتی و نیز مسئولان مکاتب، به مکاتب دولتی تسلیم داده شد.

مسئول این کمپاین تأکید می‌کند که هرچند این برنامه امسال نیز به‌گونه منظم برگزار شده بود، اما هدف آنان این است که این ابتکار در سال‌های آینده نیز ادامه یابد و دامنه‌ی آن گسترش پیدا کند.

او پیامش به شاگردان و خانواده‌ها را چنین بیان کرد:

"پیام ما به شاگردان این است که از کتاب‌ها به‌خوبی نگهداری کنند، چون این کتاب‌ها تحفه‌ی برای شاگردان بعدی نیز است. از والدین هم می‌خواهیم که در نگهداری کتاب‌ها با اطفال‌شان همکاری کنند و برای آن‌ها پوش بگیرند تا از خرابی کتاب جلوگیری شود."

قابل ذکر است که این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌های گذشته، شماری از شاگردان مکاتب در بخش‌های مختلف کشور بارها از کمبود و حتی نبود کتاب‌های درسی شکایت کرده‌اند، موضوعی‌که به گفته‌ی آگاهان آموزشی، یکی از چالش‌های جدی در برابر کیفیت آموزش به‌شمار می‌رود.