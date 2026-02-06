عصمت‌الله روز جمعه ۱۷ دلو در مورد مشکلات پرچاوی‌های اخیر برق در این ولایت به رادیو آزادی گفت:

مشکل برق در ننگرهار بسیار زیاد است، از دیروز صبح پنج بجه که برق‌ها قطع شده‌است تا امروز هم برق وجود ندارد

شب هم برق نداشتیم، هوا سرد است، در این وقت نیاز است بخاری‌های برقی روشن باشد، اما متأسفانه که ۲۴ ساعت پوره شد که یک بار هم برق نیامده است."

برخی از باشنده‌های کابل نیز شکایت مشابهی دارند و می‌گویند که از روز پنجشنبه به این طرف پرچاوی‌های برق بسیار زیاد شده‌است.

سپوژمی یکی از باشنده‌های شهر کابل به رادیو آزادی گفت:

"نبود و یا کمبود برق مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند، متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ما فقط یک ساعت برق داشتیم که مشکلات از این ناحیه زیاد است، امیدوارم که شرکت برشنا اقدام عاجل کرده و لین‌های که آسیب دیده را دوباره وصل کند."

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که شرکت برشنا اعلام کرده که برق وارداتی ازبکستان به دلیل عارضه فنی قطع شده‌است.

این شرکت روز پنجشنبه ۱۶ دلو در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته که لین انتقال برق وارداتی ۲۲۰ کیلوولت در مسیر «نایب‌آباد-پل‌خمری» در منطقه تنگی تاشقرغان از کار افتاده که باعث پرچاوی‌های برق به شمول کابل در ۱۲ ولایت دیگر شده‌است.

بر اساس معلومات این شرکت در پی قطع برق وارداتی، بخش‌هایی از ولایت‌های سمنگان، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، میدان وردک، غزنی، ننگرهار و لغمان از برق وارداتی محروم شده‌اند.

شرکت برشنا گفته که تیم‌های فنی به محل اعزام شده‌اند، اما به‌دلیل طوفان‌های شدید در منطقه، کار ترمیم هنوز آغاز نشده‌است

این شرکت افزوده که تا زمان حل کامل مشکل، از برق تولید داخلی استفاده خواهد شد و هشدار داده که به دلیل شرایط نامساعد جوی احتمال تأخیر در روند وصل مجدد برق وارداتی وجود دارد.

این نخستین بار نیست که برق وارداتی از ازبکستان به‌دلیل برف‌باری و طوفان قطع می‌شود.

در آخرین مورد، این لین در دوم ماه دلو پس از برف‌باری شدید در مسیر میان پلخمری و کابل قطع شده بود.

هم‌زمان با قطعی برق، مسیرهای ترانسپورتی در چندین ولایت افغانستان نیز بسته شده‌اند.

سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان روز پنجشنبه در صفحه اکس خود اعلام کرده که به دلیل برف‌باری شدید، طوفان و کاهش دید، به شمول شاهراه سالنگ مسیرهای ولایت‌های دایکندی، بامیان و غور به‌روی ترافیک موقتاً مسدود شده‌است.

محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، گفته است که شاهراه سالنگ به‌طور مؤقت به‌روی وسایط باربری و مسافربری بسته شده‌ است.

آقای حق شناس نوشته که در ولایت دایکندی مسیرهای دایکندی–بامیان، نیلی–گیتی، کجران، نیلی–خدیر و دایکندی–کندهار در ولایت بامیان کوتل‌های قوناق، شاطو، بکک و حاجیگک، مسیرهای پنجاب-پل بند شوی، پنجاب-آب‌قول کرمان و در ولایت غور مسیرهای بند غوک، بند شاتیغ و بکک به‌دلیل برفباری، محدودیت ساحه دید، باد تند و طوفان موقتاً به‌روی ترافیک مسدود شده‌اند.

برخی از باشنده‌های ولایت‌های آسیب‌دیده از برفباری و راه بندان نیز تأیید می‌کنند که ریزش برف سنگین مشکلات زیاد را به مردم ایجاد کرده‌است.

غلام سخی یک باشنده ولایت غور در مورد به رادیو آزادی گفت:

"نه‌تنها راه غور و کابل مسدود است، بلکه فعلاً راه تمام ولسوالی‌ها با مرکز فیروزکوه مسدود شده‌است، این‌جا بیشتر مشکل مریضان است، کسانی بودند که در این روزها مریضان‌شان را با اسپ و یا در پشت خود انتقال دادند که این بسیار دشوار است، مهم‌تر از همه این‌که مریضان که تداوی‌شان در فیروزکوه ناممکن است، انتقال‌شان به کابل بسیار دشوار شده‌است."

ریزش باران و برف‌باری‌های سنگین در ولایات مختلف نه‌تنها سبب مسدود شدن راه‌ها و ایجاد مشکلات صحی برای مردم در مناطق مختلف افغانستان شده، بلکه پیش ازین تلفات جانی را نیز در برخی ولایت‌ها در پی داشته است.

اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز شنبه ۴ دلو اعلام کرد که در اثر برف و باران‌های اخیر در ۱۵ ولایت افغانستان، ۶۱ تن جان باخته و ۱۱۰ تن دیگر زخمی شده‌، صدها خانه به‌گونهٔ کامل و نسبی تخریب شده و صدها رأس مواشی نیز تلف شده‌اند.