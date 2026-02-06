حملۀ مرگبار به مسجد خدیجه الکبری، یک مسجد شیعیان در منطقۀ تارلای در نزدیکی اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، دیروز انجام شد.

سفارت ایالات متحدۀ امریکا در اسلام‌آباد در بیانیه‌ای در صفحۀ فیس‌بوک خود اعلام کرد که ایالات متحده این حمله را که منجر به کشته و زخمی شدن نمازگزاران بی‌گناه شد، به شدت محکوم می‌کند.

ناتالی ای. بیکر، شارژدافیر سفارات ایالات متحده گفت که اقدامات تروریستی علیۀ غیرنظامیان و اماکن مذهبی غیرقابل قبول است.

خانم بیکر گفت که ایالات متحده به حمایت از پاکستان در مسیر صلح و امنیت ادامه خواهد داد و متعهد به همکاری با آن برای ایجاد ثبات است.

وزارت خارجۀ حکومت طالبان و سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد در بیانیه‌های جداگانه‌ای در شبکۀ ایکس این حمله را محکوم کردند و گفتند که چنین حملاتی را که حرمت شعائر مقدس و مساجد را نقض می‌کند و نمازگزاران و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد، خلاف ارزش‌های اسلامی و انسانی می‌دانند و آن را به شدت محکوم می‌کنند.

ایران که خود را کشور پیشرو در اسلام شیعه می‌داند، نیز این حمله را به شدت محکوم کرد.

وزارت خارجۀ ایران به نقل از اسماعیل بقایی، سخنگوی این وزارت در بیانیه‌ای اعلام کرد که مبارزۀ قاطع با همه اشکال و مظاهر تروریسم و افراط‌گرایی مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای منطقه است.

بقایی همچنین خواستار مبارزۀ مداوم با کسانی شد که این اقدامات را انجام می‌دهند و یا سازماندهی، حمایت و تأمین مالی می‌کنند.

پاکستان علاوه بر ایالات متحده، روابط نزدیکی با چین نیز دارد و سال‌هاست که تعادل روابط با پکن و واشنگتن را حفظ کرده است.

سفارت چین در اسلام آباد در بیانیه‌ای در صفحۀ ایکس خود مراتب تسلیت عمیق خود را به قربانیان و خانواده‌های حمله به مسجد خدیجه الکبری ابراز کرد. در این بیانیه گفته شده که چین در این شرایط دشوار در کنار برادران و خواهران پاکستانی خود ایستاده است.

سفارت روسیه در پاکستان نیز در بیانیه‌ای در صفحۀ ایکس این حمله را به شدت محکوم کرد و با قربانیان آن ابراز همدردی کرد.

اتحادیۀ اروپا نیز این حمله را به شدت محکوم کرد و گفت که از شنیدن خبر انفجار عمیقاً شوکه شده است.

نمایندگی اتحادیۀ اروپا در پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که همه اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز را محکوم می‌کند.

در همین حال جمهوری چک، هالند، کانادا و برخی کشورهای دیگر نیز حملۀ اخیر در اسلام آباد را محکوم کرده و مراتب تسلیت خود را به مردم و دولت پاکستان ابراز کرده‌اند.

حملۀ روز جمعه به عنوان مرگبارترین حمله در اسلام آباد در نزدیک به دو دهۀ گذشته خوانده شده است.

بر اساس آماری که تا پایان روز جمعه اعلام شد، در این حمله ۳۱ نفر کشته و بیش از ۱۷۰ نفر دیگر زخمی شدند.

راشد ختک، خبرنگار رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در اسلام‌آباد، به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که شمار تلفات این حمله می‌تواند بیشتر باشد.

یک نفر که او نیز شیعه است و در نزدیکی امام بارگاه زندگی می‌کند، به من گفت که صحن حویلی‌شان پر از اجساد است و آنها در شمارش نه آمدند.

"می‌توانید بگویید در حومۀ اسلام آباد، روستایی به نام تارلایی وجود دارد که امام بارگاه خدیجه کبری در آن واقع شده است. انفجار در حین نماز جمعه رخ داد. مردم در حال خواندن نماز جمعه در رکعت دوم بودند که انفجار رخ داد. وقتی با مردم محلی ساکن در این منطقه صحبت کردم، یک نفر که او نیز شیعه است و در نزدیکی امام بارگاه زندگی می‌کند، به من گفت که صحن حویلی‌شان پر از اجساد است و آنها در شمارش نه آمدند."

حمله دیروز به مسجد شیعیان در اسلام آباد از این جهت نیز حائز اهمیت است که اولین حملۀ بزرگ با این وسعت در این کشور در مدت زمان طولانی است.

آخرین حمله مرگبار در اسلام آباد در هوتل ماریوت در سپتمبر ۲۰۰۸ رخ داد که منجر به کشته شدن شصت نفر و تخریب بخشی از هتل شد.