نخستین دیدار جام جهانی کرکت بیستاوره میان تیمهای پاکستان و هالند در سریلانکا در جریان است. هالند نخست توپزنی را آغاز کرد و برای پاکستان هدف ۱۴۸ دوش تعیین کرد.
بازی دوم امروز میان ویستاندیز و اسکاتلند در هند برگزار میشود و در سومین دیدار، تیم ایالات متحده امریکا امروز با هند روبهرو خواهد شد.
نخستین بازی افغانستان در این جام، فردا یکشنبه ساعت ۱۰ صبح به وقت کابل، در شهر چِنای هند برابر نیوزیلند آغاز میشود.
در این جام جهانی، ۱۶ کشور از هفتم فبروری تا هشتم مارچ در چهار گروه رقابت میکنند. افغانستان در گروه «دی» با کانادا، نیوزیلند، افریقای جنوبی و امارات متحده عربی همگروه است.