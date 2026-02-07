اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که در نتیجه بارندگی و برف‌باری‌های اخیر در شماری از ولایت‌های افغانستان، پنج نفر جان باخته‌اند.

شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که در نتیجه مسدود شدن برخی مسیرها، دسترسی آنان به مواد خوراکی و مراکز صحی دشوار شده است.

انتقال مریضان مشکل است به دلیل این که راه ها پر از برف است موترها به مشکل می رود و بعضی جا ها که حتی موتر هم رفته نمی‌تواند.

عبدالکریم، باشنده ولایت غور، در این مورد به رادیو آزادی گفت:

«انتقال مریضان مشکل است، چون راه‌ها پر از برف است. موترها به سختی رفت‌وآمد می‌کنند و بعضی جاها حتی موتر هم نمی‌تواند برود. بیشتر مردم مواد خوراکی تمام کرده‌اند و چیزی برای خوردن ندارند. کمک هم نشده و مردم شدیداً به مواد خوراکی نیاز دارند. مشکلات ما بسیار زیاد است.»

وزارت فواید عامه حکومت طالبان نیز روز شنبه ۱۸ دلو اعلام کرده که برخی مسیرها از جمله بند غوک، بند بور و حوض بنگی در ولایت غور همچنان مسدود بوده و بازگشایی نشده‌اند.

در همین حال بلال باشنده ولسوالی واما ولایت نورستان به رادیو آزادی گفت که برف‌باری‌های سنگین از ده روز به این‌طرف مشکلات زیادی را در این منطقه به میان آورده است:

«در سطوح ولسوالی واما بسیار برف شده است، در منطقه کوردر دو نفر ما زیر برف شده است که تا هنوز هم پیدا‌شان نکردیم، برای مردم خسارات مالی هم رسیده است، اموال مردم زیر برف شده است و برخی خانه‌های مردم را هم تخریب کرده است.»

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که اداره ملی آمادگی با حوادث حکومت طالبان گفته که در نتیجه باران‌ها و برف‌باری‌ها در افغانستان اخیراً پنج تن جان باخته‌اند و سه تن دیگر زخمی شده‌اند.

محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره روز جمعه ۱۷ دلو با ارسال پیام صوتی به رسانه‌ها گفته که این رویدادها به روزهای پنج‌شنبه و جمعه در ولایت‌های فراه، هرات، غور و نورستان رخ داده است.

او گفته که همچنان در نتیجه این بارندگی‌ها ده خانه به طور کامل و نسبی ویران شده و افزوده که ریاست‌های ولایتی این اداره برای متضررین کمک‌های عاجل را فراهم کرده است.

اداره ملی آمادگی با حوادث حکومت طالبان همچنان از مردم خواسته تا از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و به نزدیک دریاها که خطرات احتمالی سیلاب‌ها در آن وجود دارد نزدیک نشوند، تا جان و مال‌شان از خطرات محفوظ بماند.

اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان دو هفته قبل گفت که در نتیجه برف‌باری و باران‌ها در ۱۵ ولایت افغانستان ۶۱ تن کشته و ۱۱۰ تن زخمی شده‌اند.

این اداره همچنان گفته بود که ۴۵۸ خانه به گونه قسمی یا کلی تخریب شده و ۳۶۰ خانواده آسیب دیده‌اند و ۶۲۰ رأس مواشی از بین رفته‌اند.

افراد آسیب‌دیده که به‌اثر بارندگی و برف‌باری‌های سنگین متضرر شده‌اند، پیش از این نیز از حکومت طالبان و مؤسسات خیریه تقاضا کرده‌اند که برای حل مشکلات با آنان کمک کنند تا خطرات احتمالی ناشی از سردی هوا سبب آسیب بیشتر و تلفات آنان و کودکان‌شان نشود.