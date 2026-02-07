عراقچی: گفتگوها با ایالات متحده باید هرچه زودتر آغاز شود

عراقچی روز شنبه ۱۸ دلو، در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفت که هر دو طرف توافق کردهاند که مذاکرات باید هرچه زودتر دوباره آغاز شود و افزود که برای نشست آینده هنوز هیچ جدول زمانی تعیین نشده است.
او با آنکه گفت تهران برای رسیدن به توافق آماده است، تأکید کرد که برنامهٔ راکتی ایران و غنیسازی یورانیم قابل مذاکره نیست.
عراقچی گفت: «نه اکنون و نه در آینده دربارهٔ راکتها مذاکره صورت نخواهد گرفت، زیرا این یک موضوع دفاعی است.»
او همچنان افزود:
توقف غنیسازی یورانیم از دید ایران قابل مذاکره نیست
عراقچی اضافه کرد که ایران به هرگونه حملهٔ احتمالی ایالات متحده پاسخ خواهد داد او گفت: «اگر بر ایران حمله شود، ما پایگاههای ایالات متحده را در منطقه هدف قرار خواهیم داد.»
اظهارات عراقچی یک روز پس از آن مطرح شد که هیأتهای تهران و واشنگتن با میانجیگری عمان گفتگوهایی را انجام دادند.
پس از آن، دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، نیز گفت که این گفتگوها «بسیار خوب» بوده است.
با وجود این اظهارات آقای ترمپ، ایالات متحده تحریمهای تازهای بر ایران وضع کرده است.
امریکا و ایران در حالی گفتگو ها را آغاز کردند که حضور نیروهای نظامی و کشتی های جنگی ایالات متحده در منطقه افزایش یافته و همزمان نگرانیها دربارهٔ حملهٔ احتمالی امریکا بر ایران به اوج رسیده است.