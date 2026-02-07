راشد خان: کریکت زنان یکی از معیارهای شورای جهانی کریکت است

راشد خان این سخنان را پیش از نخستین بازی افغانستان در جام جهانی کریکت، در یک کنفرانس خبری و در پاسخ به پرسشی دربارهٔ کریکت زنان مطرح کرد.

او گفت:

به باور من، کریکت زنان یکی از معیارهای عضویت کامل است.آی‌سی‌سی و بورد کریکت افغانستان به‌خوبی از این موضوع آگاه‌اند

اما ما خوشحال هستیم که هر کسی، در هر سطحی، از افغانستان نمایندگی کند. این یک لحظهٔ افتخار است. با این حال، چنین تصمیم‌هایی مربوط به بورد کریکت و شورای جهانی کریکت است. گاهی به‌عنوان بازیکن، بسیاری از چیزها در اختیار ما نیست و ما فقط بر چیزهایی تمرکز می‌کنیم که توان کنترل آنرا داریم."

پس از به‌قدرت رسیدن طالبان، ورزشکاران زن در بورد کریکت افغانستان کشور را ترک کرده و اکنون در تبعید زندگی می‌کنند.

ممنوعیت ورزشکاران زن کریکت و ورزش زنان به یکی از موضوعات مهم و جنجالی در جایگاه جهانی کریکت افغانستان تبدیل شده است.

سال گذشته، فیروزه امیری، یکی از کریکت‌بازان پیشین زن افغانستان، از تیم ملی مردان خواست که از کریکت زنان حمایت کند.

او گفته بود که تیم مردان به‌دلیل شهرت و نفوذی که دارد، می‌تواند صدای کریکت زنان باشد.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی، نه‌تنها کریکت بلکه هر نوع ورزش زنان را ممنوع کردند.

در نتیجهٔ این سیاست سخت‌گیرانه، شماری زیادی از کریکت‌بازان و فوتبالیست ‌های زن افغانستان با کمک کشورهای دیگر از کشور خارج شدند و اکنون در تبعید به ورزش ادامه می‌دهند.

بر اساس تعهد شورای جهانی کریکت آی‌سی‌سی، کریکت‌بازان زن افغان در تبعید در جریان جام جهانی زنان ۲۰۲۵ و جام جهانی بیست‌آورهٔ زنان در چند برنامه اشتراک کردند.

با وجود این‌که در سال‌های گذشته، ورزش زنان افغانستان به‌دلیل ممنوعیت طالبان دستاورد های نداشته است، تیم مردان به دستاوردهای قابل دست یافته است.

تیم ملی کریکت افغانستان در جام جهانی بیست‌آورهٔ ۲۰۲۴ تا مرحلهٔ نیمه‌نهایی پیش رفت.

راشد خان پیش از بازی با نیوزیلند در جام جهانی کرکت ۲۰۲۶، شام روز شنبه ۱۸ دلو در یک کنفرانس خبری گفت که تیمش کاملاً آماده است و ۲۰۰ درصد تلاش خواهد کرد.

"ما رقیبان سختی داریم، اما با این حال در میدان تمام تلاش خود را می‌کنیم. ما در سال ۲۰۲۴ هم این را ثابت کردیم و تیم‌های قدرتمند را شکست دادیم. ما به خود باور داریم، اما باید مطمئن شویم که در زمان درست، کار درست انجام می‌دهیم. مهم‌تر از همه این است که از کرکت خود لذت ببریم. در برابر هر رقیبی که وارد میدان می‌شویم، ۲۰۰ درصد تلاش می‌کنیم و بعد نتیجه را می‌بینیم."

این‌بار راشد خان در گروه (دی) جام جهانی بیست‌آورهٔ کریکت ۲۰۲۶ با رقیبان دشواری مثل نیوزیلند، افریقای جنوبی، امارات متحدهٔ عربی و کانادا روبه‌رو است. بازی با نیوزیلند در استدیوم چنای در شهر بنگلور هند برگزار می شود.