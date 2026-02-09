طالبان: از دوشنبه ۲۰ دلو واردات دواهای پاکستانی ممنوع است؛ مردم از افزایش قیمت دواها شاکی اند

یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود دوشنبه ۲۰ دلو به رادیو آزادی گفت:

دوا فعلاً کم یافت است اگر یافت هم شود به قیمت گزاف است و برخی دوا های که در بازار است و کیفیت ندارد

در این بخش فعلا بسیار مشکلات وجود دارد دوای خوب پیدا می شود اما بسیار قیمت گزاف،اما دوای های که قبلا می گفتند که از پاکستان می آید موثر نبود اما ارزان بود."

از سوی هم برخی افراد که در کابل دواخانه دارند می گویند که مقدار قابل توجه دواهای پاکستانی هنوز در کابل در گدام‌های شرکت ها موجود است اما، قیمت‌ها چند برابر شده است.

یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در حدود چهار ماه گذشته کارشان با ضرر مالی همراه بود، برخی مردم به پوش دواهای که قبلا استفاده کرده اند توجه می‌کنند و وقتی با قیمت دو یا سه برابر روبه‌رو می‌شوند، فکر می‌کنند این افزایش از سوی دواخانه‌ها صورت گرفته است.

"در سه چهار ماه گذشته بر علاوه که فایده نکرده ایم به ضرر روان بوده ایم چون دوای را که فروخته ایم وقتی پس می خواستیم آن را خریداری کنیم دوچند به ما قیمت گذاشته اند و ما از مجبوری مقداری از آن خریداری کرده ایم زیرا برخی ها هستند که می گویند همان دوای قبلی ما را که هر قدر قیمت باشد به ما بدهید."

او افزود که بیشتر دواها از ایران، هند، چین، ترکیه، بنگله‌دیش، جرمنی، کوریای جنوبی و تولیدات داخلی تأمین شده و فقط ۲۰ درصد کمبود دواهای پاکستانی در بازار به نظر می رسد که عمدتاً با دوا های ساخت هند جایگزین شده‌اند، اما به گفته او ضعف اقتصاد مردم خرید دواهای گرانتر را محدود کرده است.

این درحالیست که وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده که از روز دوشنبه ۲۰ دلو واردات دواهای پاکستانی از طریق تمامی گمرکات افغانستان ممنوع است.

عبدالقیوم نصیر، سخنگوی این وزارت، در پیامی که در صفحه ایکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترول حکومت طالبان نشر شده افزوده که از ورود هر نوع اموال، به‌شمول دوا، از مسیرهای قاچاقی جلوگیری می شود و با عاملان برخورد قانونی صورت گرفته و اموال وارد ساخته شده توسط آنان به حکم محکمه به آتش کشیده خواهد شد.

او از تمامی تاجران کشور خواسته که به‌ جای دواهای پاکستانی، دوا را از راه‌های قانونی و بدیل وارد کنند.

حسیب الله مالک یک کلینیک صحی در کابل نیز می گوید که در نزدیک به چهار ماه گذشته از هند و بنگله دیش، ازبیکستان، ترکیه وایران دوا وارد بازار افغانستان می شود. دوا های پاکستانی در بازار است اما قیمت آن افزایش یافته است.

او به رادیو آزادی گفت که قبلاً ۷۰ درصد دوای پاکستانی در کلنیکش مصرف می کرد که در حال حاضر دوا های ساخت افغانستان را جاگزین آن ساخته و در کنار آن دوای ساخت هند، ایران و افغانستان استفاده می کند.

دوا های هندی، ایرانی و وطنی است در حال حاضر من به دوا های که نیاز داریم و پاکستانی بودند دوا های وطنی را جاگزین ساخته ام و مصرف می کنیم

مثلا شربت های سرفه است، شربت های انتی اسید و مولتی ویتامین است این دوا ها را ما جاگزین دوا های پاکستانی ساخته ایم و از کیفیت خوب هم برخوردار است."

از سوی هم داکتر وحید شاه احمدی رئیس یک شرکت وارد کننده دوا از کشور های مختلف در افغانستان می گوید که بیشتر تاجران افغان از راه های بدیل هند، تاجیکستان، ازبیکستان و روسیه دوا وارد می کنند.

او به رادیو آزادی گفت که آنان در جستجوی دریافت راه های بدیل از طریق وارد کردن دوا اند تا از کمبود دوا در افغانستان جلوگیری شود.

"ما در جستجوی این هستیم که چگونه می توانیم از اروپا و آسیای میانه راه های بدیل را انتخاب بکنیم تا بتوانیم دوا های خوب و موثر را به افغانستان وارد کنیم، به اندازه که ما فکر می کردیم که قطع دوا های پاکستان بر افغانستان تاثیر گذار خواهد بود به آن اندازه نبود خوشبختانه ما تجاران که در افغانستان فعال هستیم به زودترین فرصت خلا را پرُ می کنیم."

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزای حکومت طالبان، در ماه عقرب سال جاری در یک گردهمایی در کابل به وزارت مالیه ‌طالبان دستور داد که پس از سه ماه اجازۀ واردات دوا از پاکستان را ندهد.

این دستور پس از آن داده شد که بدنبال تنش ها در خط دیورند میان نیروها حکومت طالبان و پاکستانی،حکومت پاکستان تمامی گذرگاه ها با افغانستان را در یازدهم اکتوبر سال گذشته مسدود کرد.

یعقوب منگل، رئیس اتحادیۀ دوافروشان افغانستان، پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که قبل از اعلام این خبر، ۶۰ درصد از دوا های مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد می‌شد.