در شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۵، افغانستان از بین ۱۸۲  کشور جهان در جایگاه ۱۶۹ قرار گرفت

در این شاخص از مقیاس صفر (بسیار فاسد) تا صد (بسیار پاک) استفاده شده و حد اوسط جهانی CPI برای نخستین بار در بیش از یک دهه، از ۱۰۰ به ۴۲ درصد، کاهش یافته است.

در شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۵ کشور دنمارک با گرفتن ۸۹ امتیاز در صدر جدول دارد و سودان جنوبی هم با داشتن ۹ امتیاز در ردیف آخر آن قرار دارد.

در این شاخص، افغانستان شانزده امتیاز گرفته، در حالیکه در سال گذشتۀ، افغانستان هفده امتیاز داشت. به این ترتیب وضعیت فساد حکومتی در افغانستان یک درجه بدتر شده و افغانستان از بین ۱۸۲ کشور جهان در جایگاه ۱۶۹ قرار گرفته است.

داکتر طارق فرهادی سابق کارمند بانک جهانی و آگاه سیاسی افغان، می گوید، شاخص ادراک فساد به اساس اطلاعاتی تدوین می شود که حکومت ها در مورد بودجه و شیوۀ مصرف ان ارائه می کنند، اما طالبان بودجۀ شان را اعلام نمی کنند:

"تا وقتی که بودجه را اعلام نمی کنند، امکان ندارد دیده شود که آیا بطور شفاف مصرف شده، یاخیر؛ مسئلۀ دوم اینکه آیا همچو گزارش ها بالای طالبان تاثیری خواهد داشت؟ نخیر، بسیار مسایل مهم تر دیگر است که طالبان باید بکنند، برای آنکه وضع عمومی زندگی مردم بهتر شود، برای آنکه افغانستان به رسمیت شناخته شود و امتیازات دیگری از بانک جهانی، آی ام اف، سویفت و غیره برای معاملات بانکی. چون طالبان حاضر نیستند که چیز های بسیار مهمتری را برای افغانستان اجرا کنند، امیدی نیست که این را هم اجرا کنند که بودجه خودرا شفاف ساخته، اعلام بکنند که اصلاً عایدات کل آنها چند بوده و مصرف آن چگونه است."

در شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۵ ترکمنستان یک امتیاز بهتر از افغانستان و کشورهای کوریای شمالی، سوریه، یمن و لیبیا از نظر امتیاز در ردیف های بعد از افغانستان، قرار دارند.

تا نشر این گزارش، سخنگوی حکومت طالبان به پیام های رادیو آزادی در مورد این گزارش سازمان شفافیت بین المللی، پاسخ نداد، اما در گذشته همچو گزارش ها را رد کرده اند.

براساس شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۵ اکثریت قاطع کشورهای جهان در مهار ساختن فساد ناکام مانده‌اند، ۱۲۲ کشور از جملۀ ۱۸۲ کشور، کمتر از ۵۰ امتیاز دارند.

بر اساس گزارش، به‌ویژه روند نگران‌کننده‌ای از بدتر شدن برداشت از فساد در دموکراسی‌ها دیده می‌شود؛ از جمله ایالات متحدۀ امریکا (۶۴) امتیاز، کانادا (۷۵) امتیاز و نیوزیلند (۸۱) امتیاز دارند و بخش‌هایی از اروپا مانند بریتانیا (۷۰) امتیاز ، فرانسه (۶۶) امتیاز و سویدن (۸۰) امتیاز گرفته اند.

سازمان شفافیت بین المللی، در این شاخص ادراک فساد، می نویسد که نظم جهانی زیر فشار رقابت‌ها میان قدرت‌های بزرگ جهان و بی‌توجهی خطرناک به نورم‌های بین‌المللی قرار دارد، درگیری‌های مسلحانه و بحران اقلیمی تأثیرات مرگ‌باری بر جای گذاشته‌ است.

این سازمان می افزاید که برای مقابله با این آزمون‌ها، جهان به رهبران اصول‌گرا و نهادهای قوی و مستقلی نیاز دارد که با صداقت عمل کرده و از منافع عامه حفاظت کنند.

به گفتۀ این نهاد، در بسیاری از کشورهای جهان، رهبران به مسائل امنیتی، اقتصادی و یا جیوپولیتیک، به‌ حیث بهانه‌ای برای تمرکز قدرت، کنار زدن نظام‌های نظارت و توازن قوا و عقب‌گرد از تعهدات پذیرفته‌شده در سطح بین‌المللی، از جمله اقدامات ضد فساد، اشاره می‌کنند. آنها اغلب شفافیت، نظارت مستقل و پاسخ‌گویی در برابر مردم را یک امری اختیاری می‌پندارند.

سازمان شفافیت بین المللی در شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۵ می نویسد، جای تعجب نیست که کشورهایی با دموکراسی کامل معمولاً امتیازهای بالا در شاخص ادراک فساد می‌گیرند، در حالی که رژیم‌های غیردموکراتیک عمدتاً بدترین عملکرد را دارند. بیشتر کشورهای خودکامۀ جهان، مانند وینزویلا (۱۰) امتیاز و آذربایجان (۳۰) امتیاز گرفته اند.