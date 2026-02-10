قرار است آقای ونس در ادامهٔ سفر منطقه‌ای خود، روز چهارشنبه از شهر ایروان پایتخت ارمنستان به باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، سفر کند.

در این حال، لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و حامی دونالد ترمپ، در پیامی در شبکۀ اکس خطاب به متحدان منطقه‌ای امریکا نوشته که تمایل آنها برای حفظ وضعیت موجود و نادیده گرفتن خواست‌های برحق مردم ایران، به نظر او نه تنها کاملاً در تضاد با منافع امنیت ملی امریکا قرار دارد، بلکه به گفتۀ او با ابتدایی‌ترین معیارهای انسانی هم سازگاری ندارد.

منطقه توان تحمل یک جنگ دیگر را ندارد و همۀ تلاش برای جلوگیری از وقوع یک درگیری نظامی است

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که هاکان فیدان، وزیر امور خارجهٔ ترکیه، در گفت‌وگو با شبکهٔ سی‌ان‌ان ترک گفت که"منطقه توان تحمل یک جنگ دیگر را ندارد و همۀ تلاش برای جلوگیری از وقوع یک درگیری نظامی است."

فیدان در پاسخ به پرسشی در مورد کشتار اخیر معترضان در ایران و تمایل آنها برای تغییر رژیم افزود که به نظر او حکومت ایران با "یک حملۀ هوایی سرنگون نخواهد شد، بلکه این سیستم به‌تدریج تضعیف خواهد شد."

وزیر امور خارجهٔ ترکیه در این مصاحبه همچنین گفته که مارکو روبیو، وزیر امور خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا، پیش از آغاز جنگ ۱۲روزه و حملۀ اسرائیل، با او تماس گرفته و از او خواسته بود به ایرانی‌ها بگوید که "در چند ساعت آینده هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد".

در ماه سنبلهٔ امسال، رسانه‌های اسرائیلی در گزارش‌هایی جزئیاتی از عملیات صبح ۲۳ جوزا منتشر کرده، نوشتند که قوماندان های ارشد سپاه پاسداران در آغاز از طریق حزب‌الله لبنان آگاه شده بودند که آن شب، شب حملۀ اسرائیل بر ایران است؛ اما سپس به این نتیجه رسیدند که خبر دریافت‌شده، نادرست بوده است.

بر اساس این گزارش‌ها، زمانی که قوماندان های ارشد سپاه پاسداران قصد ترک مرکز قومانده را داشتند، قوماندانی عملیات نیروی هوایی اسرائیل به همۀ ۱۴۰ طیارۀ جنگی اسرائیلی که در فضای ایران بودند، دستور داد تا سیستم‌های رادار خود را فعال کنند و در صفحه‌های رادار ایران ظاهر شوند، تا قوماندان های ایرانی در محل باقی بمانند و دقایقی بعد هم قوماندان های ارشد سپاه پاسداران ایران در اثر بمباران کشته شدند.