هشدار سازمان جهانی صحت و اداره همکار آن کلستر جهانی صحت در مورد اختلال در فعالیت صدها مرکز صحی در افغانستان

سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) و اداره همکار آن کلستر جهانی صحت می گویند اختلال در فعالیت صدها مرکز صحی در افغانستان میلیون ها نفر را در این کشور متاثر خواهد ساخت.

در گزارش مشترک این سازمان ها که سه شنبه ۲۱ دلو منتشر شده آمده که تا اواسط دسمبر سال گذشته ۴۴۵ مرکز صحی به‌دلیل محدودیت‌ های بودجه از سوی شرکای بشردوستانه تعلیق یا مسدود شده‌اند.

بر اساس گزارش این خدمات از طریق ۸۹۱ مرکز صحی در ۳۱۶ ولسوالی در همه ولایت های افغانستان ارائه می شد .

در ادامه آمده که این اختلال در مجموع بر ۳ میلیون ۸۰۰ هزار تن در ۳۰ ولایت افغانستان تاثیر خواهد گذاشت.

سازمان جهانی صحت و اداره همکار آن کلستر جهانی صحت هشدار داده‌اند که بدون بودجه و حمایت بیشتر، اختلال در خدمات صحی ضروری می‌تواند بحران جاری صحت عامه را، به ویژه در مناطق دورافتاده و محروم، تشدید کند.

در همین حال شماری از مردم در افغانستان می گویند امکانات و خدمات صحی کافی در مناطق شان وجود ندارد و بیماران با کمبود دوای و رسیدگی روبرو هستند.

علی حیدر از ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان می گوید که پیش از این در برخی موارد از جمله موقع زایمان زنان می توانستند از کلنیک محل آمبولانس درخواست کنند،اما در حال حاضر چنین امکاناتی وجود ندارد:

او به رادیو آزادی گفت:

«پیش از این خوب بود به کلنیک زنگ می زدیم به مریضان ولادی آمبولانس می دادند و از ولسوالی موتر می آمد ما تقریبا با موتر یک ساعت راه با ولسوالی فاصله داریم ،اما حالا نیست، همین موتر های کرایه ای می آیند و مردم بیچاره را حتی به قرض می برند،مشکلات زیاد است ،امکانات بسیار کم شده چوب سوخت نیست کسی در کلنیک بستر شود در آنجا هم با همین مشکل در این زمستان روبرو می شود.»

همچنان آرزو باشنده ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر می گوید:

«کلینک های ستندرد و معیاری در این ولایت وجود ندارد به جز یک یا دو که در آن هم داکتران متخصص نیستند دیگر این که دوا های ضروری برای تب،فشار خون،اسهال و عفونت ها وجود ندارد، همچنان رسیدگی به موقع وجود ندارد فامیل های یا خودما که می رویم به شفاخانه تا حدود ۱۰ صبح هم داکتر نمی باشد،وقتی که یک مریض مثلا خانم حامله می رود به شفاخانه پاسخ درست برایش داده نمی شود مریض را می بینند حتی یک سیروم یا دوای تقویه کننده تطبیق و زرق نمی کنند مریض را عاجل به کابل روان می کنند.»

اختلال در فعالیت ‌های صحی در افغانستان در حالی رخ داده است که به گفته سازمان جهانی صحت (WHO) و کلستر جهانی صحت، موارد بیماری سینه‌بغل (ARI/Pneumonia) در ماه دسمبر ۲۰۲۵ نسبت به ماه قبل آن ۲۴.۶ درصد افزایش یافته است.

بر بنیاد گزارش، ۳۵۲ مورد مرگ و ۱۸۳ هزار ۳۰۲ مورد ابتلا ناشی از این بیماری ثبت شده است.

همچنان در گزارش تازه سازمان جهانی صحت (WHO) و کلستر جهانی صحت آمده که در همین ماه، بیش از ۲ هزار مورد سرخکان با ۱۰ مورد مرگ، ۱۲۲۸ مورد ملاریا ، ۳۴۰ مورد تب دِنگی ، ۷۹۶۹ مورد اسهالات حاد آبکی (AWD) و ۳۷ مورد تب خون‌ریزی‌دهنده کنگو (CCHF) گزارش شده است.

حکومت طالبان پیش از این گفته که بخش صحت در افغانستان به حدی شکننده نیست که در گزارش های موسسات بین المللی بازتاب می یابد.

سازمان جهانی صحت و کلستر جهانی صحت ،اما پیش از این گزارش داده‌اند که اخیراً در افغانستان صدها تن بر اثر بیماری‌ های قابل درمان جان های خود را از دست داده‌اند.