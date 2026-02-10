افزایش میزان سوءتغذیه در میان کودکان در افغانستان

دبلیو ایف پی ، در پستی در شبکۀ ایکس روز سه شنبه (۲۱ دلو) گفت که ۳.۷ میلیون کودک و ۱.۲ میلیون زن از سوءتغذیه حاد در افغانستان رنج می‌برند.

این اداره افزوده است که به حمایت‌های تغذیه‌ای نجات‌بخش ادامه می‌دهد و به مادران و کودکان کمک می‌کند تا به درمان‌های فوری مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.

پیش از این جان ایلیف، رئیس برنامه جهانی غذا در ماه جدی به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که در ۱۲ ماه آینده، حدود پنج میلیون کودک در افغانستان با خطر جدی سوءتغذیهٔ حاد روبه‌رو خواهند شد.

در همین حال ، عایشه مادر کودکی دچار سوء تغذیه در ولایت قندهار به رادیو آزادی می گوید که فقر و تنگدستی باعث شده که کودکش به سوء تغذیه مبتلا شود.

« شوهرم در شاروالی کار می کند و ماهانه پنجهزار معاش می گیرد. از این پول آرد بخریم و یا آن را در خرید دوا مصرف کنیم.»

وزارت صحت عامهٔ حکومت طالبان در اواخر ماه جدی گفت که حدود سه میلیون زن و کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند.

سازمان جهانی صحت قبلاً گفته بود که در نیمهٔ اول سال ۲۰۲۵ میلادی ۲۹۸ مرکز تغذیه در سراسر افغانستان بسته شده و شمار تیم‌های سیار تغذیه نیز در مقایسه با سال ۲۰۲۴ به دلیل کمبود کمک های مالی ۵۴ درصد کاهش یافته اند.

بر اساس گزارش شبکه هشداردهی قحطی زودرس ، انتظار می رود که محدودیت های دسترسی به غذا و کاهش درآمد خانواده ها در جریان ماه فبروری تا ماه اپریل در افغانستان شدیدتر شود.

دسترسی به غذا و در آمد خانواده ها احتمالاً در ولایات فاریاب، غور و دایکندی خیلی محدود خواهد شد.

در گزارش ماه جنوری این شبکه آمده است که دسترسی به غذا و در آمد خانواده ها احتمالاً در ولایات فاریاب، غور و دایکندی خیلی محدود خواهد شد.

در ادامه گفته شده که خانواده ها در این ولایت ها ، ذخیرۀ مواد غذایی از محصولات زراعتی خود ندارند و متکی به بازار هستند در حالی که بر اساس گزارش توان خانواده ها برای خرید مواد غذایی بسیار اندک است.

بر بنیاد ارقام سازمان ملل متحد ، حدود ۲۲ میلیون نفر در افغانستان در سال ۲۰۲۶ میلادی به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

در این حال برنامه انکشافی ملل متحد در گزارشی روز سه شنبه گفت که وضعیت نامناسب جاده ها در افغانستان به خصوص در مناطق دور افتاده باعث شده است که خانواده‌ها در برخی ساحات از خدمات ضروری و کمک‌های اضطراری محروم بمانند.

این اداره افزوده است که زلزلۀ اخیر در ولایت کنر ، یک سرک روستایی مهم در ولسوالی نورگل را تخریب کرده که در نتیجۀ آن دسترسی به چندین قریه قطع شده است.

در ادامه آمده که این اداره به حمایت مالی جمهوری کوریا به بازسازی جاده‌ها و زیرساخت‌ها در شرق افغانستان پرداخته و از طریق این پروژه زمینۀ اشتغال برای مردم محلی فراهم شده است.