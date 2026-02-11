در جام جهانی بیست‌اوره کرکت، امروز تیم افریقای جنوبی در دومین سوپر اوور افغانستان را شکست داد.

این بازی در استادیوم بزرگ نارندرا مودی در احمدآباد، ایالت گجرات هند برگزار شد.

ابتدا افریقای جنوبی توپ‌زنی کرد و ۱۸۷ دوش انجام داد. افغانستان نیز به همان تعداد دوش رسید و بازی به سوپر اوور کشیده شد.

در سوپر اوور اول، افغانستان ۱۸ دوش انجام داد و افریقای جنوبی با ۱۸ دوش، مساوی شد و بازی به دومین سوپر اوور رفت.

در دومین سوپر اوور، افریقای جنوبی ۲۳ دوش انجام داد و افغانستان تنها ۱۹ دوش و بدین ترتیب بازی به نفع افریقای جنوبی پایان یافت.

در همین جام، امروز بازی دیگر بین استرالیا و ایرلند جریان دارد و سومین بازی بین انگلستان و وست‌اندیز ساعت ۱۸ به وقت کابل برگزار خواهد شد.