«اشک پائیز»؛ فلم افغانی ‌ای که به فهرست نامزدهای جایزه اسکار راه یافته است

«اشک پائیز» فلم افغانی است که سعید اورکزی، فلم ساز و بازیگر افغان، آن را سال گذشته میلادی در ایالات متحده ساخت.

کارگردان و فیلمنامه‌نویس این اثر به رادیو آزادی گفت که پس از نمایش آن در یکی از سینماهای امریکا، در میان صدها فلم نامزد دریافت جایزه اسکار قرار گرفت.

«وقتی این فیلم نمایش داده شد، آکادمی اسکار آن را واجد شرایط دانست و در فهرستی قرار گرفت که نام بیش از ۳۰۰ فلم در آن بود.»

آقای اورکزی افزود که نمی داند این فلم حدود دو ساعته، در کدام بخشی از جوایز نامزد شده ، زیرا جوایز اسکار در بخش‌های مختلف به تهیه کنندگان و بازیگران اهدا می‌شود.

جوایز اسکار مجموعه‌ای از جوایز بین‌المللی است که هر سال توسط آکادمی علوم و هنرهای سینمایی امریکا در کالیفرنیا به پاس دست‌آوردهای سینمایی که با رای‌دهی اعضای آکادمی ارزیابی می‌شوند، به بهترین فلم‌ها و پیشتازان هنری و فنی اهدا می‌شود.

نامزدهای نود و هشتمین دوره جوایز اسکار به تاریخ ۲۲ جنوری ۲۰۲۶، اعلام شدند.

بر اساس معلومات وب‌سایت رسمی آکادمی اسکار، برندگان جوایز اسکار این دوره در ۱۵ مارچ سال جاری میلادی اعلام خواهند شد.

داستان فلم «اشک پائیز»که یکی از آثار نامزد شده در این دوره است، روایت زندگی یک زن و شوهر است که در ابتدا زندگی عاشقانه و شیرینی دارند، اما با گذشت زمان، برخی رویداد ها مسیر زندگی‌شان را تلخ و پرچالش می‌کند.

برای اولین بار خواستم موسیقی و سینما به خوبی با هم ترکیب شوند. آهنگ‌های قدیمی افغانستان که تقریباً فراموش شده بودند را خواستم دوباره زنده کنم.

آقای اورکزی داستان‌نویس این فلم همچنین می گوید که در این فلم تلاش کرده تعدادی از آهنگ ‌های قدیمی افغانی را باز زنده کند

«برای اولین بار خواستم موسیقی و سینما به خوبی با هم ترکیب شوند. آهنگ‌های قدیمی افغانستان که تقریباً فراموش شده بودند را خواستم دوباره زنده کنم، زیرا این ترانه‌ها عصر طلایی موسیقی افغانستان را ساخته‌اند.»

به گفته او، این آهنگ ها توسط حشمت احسانمند آواز خوان افغان اجرا شده است.

آقای اورکزی گفت که فلم «اشک پائیز» توسط شرکت اورکزی پیکچرز، که به صورت رسمی در ایالات متحده ثبت شده بدون دریافت کمک مالی خارجی ساخته شده است. وی درباره میزان هزینه‌های صرف شده در فلم افزود که تاکنون مشخص نیست، زیرا به گفته او برخی مراحل هنوز باقی مانده‌اند.

این فلم دارای زیرنویس انگلیسی نیز است تا مخاطبان غیر از فارسی‌زبانان نیر بتوانند آن را درک کنند. آقای اورکزی گفت که علاوه بر بازیگران جدید، تعدادی از بازیگران قدیمی نیز در این فلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

خود او نیز بازیگر است،اما در این فلم نقش ندارد. فلم مشهور او « مرد ها ره قول اس» نام دارد که داستان آن توسط اکرام عثمان نوشته شده و سعید اورکزی نقش اصلی را دارد.

به گفته او، فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مهاجرت چالش‌برانگیز است، اما می گوید دشواری نباید مانع انجام آن شود.

فلم «اشک پائیز» که به گفته تهیه کننده آن، به هر دو بخش سینما و موسیقی توجه دارد، در حالی در فهرست نامزدهای جوایز اسکار قرار گرفته که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، موسیقی در این کشور ممنوع شده و به دلیل محدودیت‌ها و نبود امکانات، تولید فلم متوقف شده و بسیاری از هنرمندان کشور را ترک کرده‌اند.

طالبان حتی پخش سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی را که قبلاً ساخته شده و بازیگران زن در آن نقش دارند ممنوع کرده‌اند.

در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در ماه اسد ۱۴۰۳ منتشر شد، تصویربرداری و پخش تصاویر موجودات زنده نیز ممنوع اعلام شده و این محدودیت تاکنون در بیش از ۲۰ ولایت در رسانه‌های تصویری اجرا شده است.