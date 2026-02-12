یک مقام ارشد وزارت خارجۀ امریکا: واشنگتن در حال کار روی تدوین سیاست جدید خود در قبال افغانستان است

او که روز چهارشنبه، ۲۲ دلو در نشست استماعیه کمیتۀ فرعی کمیتۀ روابط خارجی مجلس نمایندهگان کانگرس امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی وضاحت میداد، در مورد سیاست جدید امریکا در قبال افغانستان گفت:
"این یک روندِ در حال جریان است و همچنان یک روندِ بین ادارهای میباشد، بنابراین بخشها و عوامل متحرک زیادی در این روند دخیل است. من دقیقاً نمیدانم که برنامهٔ زمانی آن چگونه است یا جدول زمانی آن به چه شکل خواهد بود."
آقای کپور با تأکید بر اینکه سیاست امریکا در بارۀ افغانستان هنوز مشخص نشده و نهایی کردن آن نیاز به بررسی بیشتر و مراحل اضافی دارد، افزود که به اعضای کمیته در یک زمان مناسب در مورد این سیاست معلومات خواهد داد.
معاون وزیر امور خارجۀ ایالات متحده در این نشست به موضوع افغانهای تخلیه شده از افغانستان به این کشور نیز پرداخت.
او در پاسخ به پرسش یکی از اعضای کانگرس در این مورد گفته که حکومت به رهبری دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا تا کنون هیچ افغان را دوباره به افغانستان اخراج نکرده است.
او اما تأیید کرد که واشنگتن با کشورهای دیگر در مورد پذیرش "۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ افغان" که در حال حاضر تحت مراقبت حکومت ایالات متحده در کشورهای مانند قطر قرار دارند، در حال بحث است.
در جریان نشست استماعیۀ کمیتۀ فرعی کمیتۀ روابط خارجی مجلس نمایندهگان کانگرس امریکا، شماری از نمایندهگان در مورد سرنوشت زنان و افراد وابسته به حکومت پیشین به ویژه نظامیان در افغانستان نیز ابراز نگرانی کردند که به گفتۀ آنها پس از بازگشت طالبان به قدرت، آنها اقدامات تلافیجویانه را انجام دادهاند.
پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) هم به تاریخ ۱۹ دلو سال جاری گفت که حداقل ۱۴ عضو پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور طی ماههای اکتوبر، نومبر و دسمبر سال ۲۰۲۵ به قتل رسیدهاند.
برخی کارشناسان میگویند که در سیاست جدید امریکا نیز ممکن برخی انتقادهایی در بخش حقوق زنان و حقوق بشر وجود داشته باشد، اما موارد تأثیرگذاری که حتی باعث تغییر نظام در افغانستان شود، وجود نخواهد داشت.
حمید عزیزی یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت: "به نظر من چنانکه امریکا در حال حاضر در قضیۀ کشورهای دیگر جهان به ویژه ایران، روسیه و چین و امریکای جنوبی مصروف است، در مورد افغانستان فیصلۀ کدام تغییر را نخواهد کرد. این طبیعی است که در استراتژی انتقادهایی وجود خواهد داشت در مورد تحصیل و کار زنان، حقوق بشر و دیگر مسایل، اما در عمل فکر نمیکنم که کدام تغییرات خاص را در افغانستان بمیان آورد."
او افزود که امریکا در استراتژی امنیت ملی خود که دو ماه قبل منتشر کرد، هیچ یادآوری از افغانستان نکرده و این نشان میدهد که در حال حاضر افغانستان برای امریکا در ارتباطات و معادلات بینالمللی جای قابل توجه ندارد.
در استراتژی امنیت ملی ایالات متحده که از سوی حکومت دونالد ترمپ منتشر شده، ظاهراً افغانستان در هیچ بخشی از این سند جای نداشت. درحالیکه در دو دهه گذشته این کشور یکی از مهمترین محورهای سیاست خارجی و امنیتی واشنگتن به شمار میرفت.
در این سند ۳۳ صفحهای، تمرکز اصلی بر مهار مهاجرت، رقابت با چین، بازدارندهگی در برابر روسیه و تقویت امنیت امریکا بود، اما برای جنوب آسیا و شرقمیانه تنها اشارههای گذرا شده بود.
مقامات امریکایی درحالی از تدوین پالیسی جدید آن کشور در قبال افغانستان خبر دادهاند که حدود دو هفته قبل کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای امریکا در تازهترین اقدام خود، لایحهای را تصویب کرده که هدف آن توقف کمکهای نقدی امریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است.
جیم ریش، رئیس کمیتۀ روابط خارجی سنای امریکا، پس از تصویب این لایحه در بیانیهای گفت، این لایحه تضمین میکند که "حتی یک دالر از پول مالیه دهندهگان امریکایی" به سازمانهای تروریستی مانند طالبان در افغانستان نمیرسد.
دو ماه قبل کشورهای عضو در نشست شورای امنیت ملل متحد نیز به تاریخ ۱۰ دسمبر سال ۲۰۲۵ میلادی وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان را نگرانکننده خوانده، خواهان تغییر سیاستهای طالبان شدند.
بیشتر اشتراک کنندهگان نشست شورای امنیت، وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان را نگرانکننده خواندند و خواهان تغییر رویکرد حکومت طالبان شدند.