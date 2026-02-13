اوچا روز پنج‌شنبه، ۱۲ فبروری در یک گزارش دو صفحه‎ای که در ویب‌سایت خود منتشر کرده، بر اساس شاخص ترکیبی خشک‌سالی (سی‌دی‌آی) افزوده است که دایکندی، فراه، غور، هلمند، هرات، کندهار، نیمروز، نورستان و ارزگان از جمله ولایاتی اند که بیشترین میزان بارش برف و باران را در ماه دسمبر ۲۰۲۵ ثبت کرده‌اند.

با این حال، این نهاد تأکید کرده که شرایط در بقیه نقاط افغانستان تغییر چشم‌گیری نکرده و در سطح "هشدار" قرار دارد.

در این گزارش آمده که یخچال‌های طبیعی که پیش از این به شدت در اثر خشک‌سالی‌های اخیر متأثر شده بودند و به سطح پایینی رسیده بودند، اکنون در برخی از مناطق بهبود یافته اند.

اوچا افزوده که بر اساس اندازه‌گیری‌های فضایی و پوشش فضایی، پوشش برف در بعضی از نقاط کشور نسبت به زمان مشابه در سال گذشته در وضعیت بسیار بهتری قرار دارد.

به‌ گفتۀ این اداره، افزایش بارش برف و باران ممکن است بر کشت گندم و مهم‌تر از آن روی رشد تخم‌های تازه کاشته شده، به‌ویژه در مناطق دارای اقلیم خشک یا للمی تأثیر مثبت داشته باشد.

باشند‌گان مناطق بیرون شده از خشک‌سالی در برخی از ولایات افغانستان به ویژه دهقانان از این بارنده‌گی‌ها بسیار خرسند هستند و تأیید می‌کنند که محصولات زراعتی‌شان در حال بهبود است و حاصلات خوبی بدست خواهند آورد.

وضعیت نسبت به سال گذشته بسیار بهبود یافته است، زیرا باران و برف بارید.

فریدالله، یکی از این دهقانان در ولسوالی مروره ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:

"وضعیت نسبت به سال گذشته بسیار بهبود یافته است، زیرا باران و برف بارید. وقتی برف بارید، آب آهسته آهسته از کوه‌ها به زمین جاری شد. من پنج جریب زمین دارم و در آن گندم کاشته ام، بنابراین وقتی آب و باران باشد، فصل‌ها بهتر می‌شوند. با این بارنده‌گی‌ها، کوه‌ها، کاریزها پر از آب شد و خوشبین هستیم که امسال حاصلات خوب باشد و مشکلات زیاد نباشد."

اما، این گزارش همچنان تأکید کرده که شرایط آب و هوا در ساحات مختلف متفاوت است.

بر اساس گزارش اوچا، تا پایان ماه دسمبر ۲۰۲۵، مناطقی‌که در سطح "هشدار" باقی مانده، شامل شمال، شمال شرق، شرق (به استثنای ولایت نورستان)، جنوب شرق، ارتفاعات مرکزی (به استثنای ولایت دایکندی) و پایتخت است.

اوچا همچنان گفته که شرایط در برخی نقاط ولایت بادغیس در حوزۀ غرب بهبود یافته است.

هرچند در این گزارش وضعیت اقلیمی ولایت نیمروز رو به بهبودی نشان داده شده، اما شماری از دهقانان می‌گویند که باران بسیار اندک باریده و تأکید می‌کنند که اثرات خشک‌سالی هنوز هم محسوس است.

نیمروز که یک ولایت صحرایی است، چندین سال است هیچ برف ندارد و در این اواخر باران بسیار کم بوده که فقط کمی زمین را مرطوب کرده.

یک دهقان از ولسوالی چهار برجک این ولایت که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت: "نیمروز که یک ولایت صحرایی است، چندین سال است هیچ برف ندارد و در این اواخر باران بسیار کم بوده که فقط کمی زمین را مرطوب کرده، خشک‌سالی به اوج خود رسیده است. چون آب وجود ندارد و ۹۹ درصد مردم به خصوص در ولسوالی ما از طریق زراعت معیشت خود را تأمین می‌کنند، این محلی که آب آن از ولایت هلمند می‌آید، حالا که آخرین روزهای ماه دلو است هنوز آب رها نشده است که بیشتر مردم این محل به دلیل این خشک‌سالی به دیگر ولایت‌ها، مناطق و یا ایران رفته‌اند."

این باشندۀ ولسوالی چهار برجک می‌گوید که بسیاری از دهاقینی که برای آماده کردن زمین‌هایشان برای کشت و دیگر فعالیت‌های زراعتی بالای تراکتور و دیگر ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری کرده بودند، به دلیل عدم برداشت حاصلات نیز با زیان روبه‌رو شده‌اند.

این درحالی‌ست که اداره‌های مختلف ملل متحد بارها از عواقب خطرناک خشک‌سالی جاری در این کشور هشدار داده‌اند.

پیش از این باشند‌گان اکثر ولایات به شمول کابل، پایتخت به ویژه دهقانان به رادیو آزادی شکایت داشتند که به شدت از خشک‌سالی متضرر شده و با کمبود شدید آب مواجه شده اند، حتی درحالی‌که گفته بودند بسیاری از چاه‌های آب آشامیدنی در مناطق‌شان خشک شده و هنوز هم با چالش روبه‌رو هستند.

پس از گذشتن یک ماه کامل از فصل زمستان امسال، برف و باران در مناطق و ولایات مختلف افغانستان بارید که این امر بسیاری از کسانی را که متکی به زراعت هستند، به نتیجۀ خوبی در پایان سال امیدوار کرده ‌است.