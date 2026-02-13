سازمان ملل هشدار داده است که بازگشت روزانه هزاران پناهجوی افغان از کشورهای همسایه، روند کمک‌رسانی به آن‌ها را دشوار کرده است.

عرفات جمال، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR)، روز جمعه از طریق ویدئوکنفرانس از کابل به خبرنگاران در ژنو گفت که سازمان ملل درباره ادامه زندگی این پناهجویان بسیار نگران است.

او افزود که در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۲.۹ میلیون و از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون حدود ۱۵۰ هزار پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به کشورشان بازگشته‌اند.

جمال تأکید کرد که این رقم بالا، معادل حدود ۱۲ درصد جمعیت افغانستان است و با توجه به سرمای شدید و بارش سنگین برف، این بازگشت‌ها سازمان ملل را با چالش بزرگی مواجه کرده است.

بازگشت اجباری افغان‌ها از پاکستان و ایران باعث افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان شده و در عین حال کمک‌های بین‌المللی نیز کاهش یافته است.

.اتاق نداریم، آب را از خانه دیگران می‌آوریم، گاز و بخاری و وسایل دیگر نداریم

ایران‌گل، یکی از پناهجویانی که اخیراً از پاکستان بازگشته، به رادیو آزادی گفت:

«اتاق نداریم، آب را از خانه دیگران می‌آوریم، گاز و بخاری و وسایل دیگر نداریم، شرایط سخت است و برخی افراد حتی غذای صبح و شب ندارند.»

بازمحمد اکنون در شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب زندگی می‌کند.

او می‌گوید هیچگونه کمکی دریافت نکرده و شب و روز را با مشکلات فراوان سپری می‌کند.

«وضعیتی خوب نداریم. هیچ کمکی هم صورت نگرفته. خانمم، اولادهایم و خودم، همه مریض استیم، نه آرد داریم، نه آب داریم، نه جای داریم. به هر چیز نیاز داریم ولی نداریم.»

عرفات جمال افزود که سرعت و رقم بالای بازگشت‌ها، بحران عمیقی را به‌ویژه برای زنان و دختران ایجاد کرده است.

کمیشنری عالی سازمان ملل برای کمک به این پناهجویان در سال جاری ۲۱۶ میلیون دالر درخواست کرده، اما تاکنون تنها ۸ درصد این مبلغ تأمین شده است.

از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از پنج میلیون پناهجوی افغان از پاکستان و ایران بازگشته‌اند که اکثر آن‌ها در فقر شدید به سر می‌برند و نیازمند کمک هستند.

همچنین بارش شدید باران و برف در هفته‌های اخیر مشکلات این پناهجویان را تشدید کرده است. آن‌ها از حکومت طالبان و سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند که اگر کمک فوری ممکن نیست، فرصت‌های اشتغال و کسب و کار برایشان فراهم شود.