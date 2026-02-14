او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز شنبه ۲۵ دلو به رادیو آزادی گفت، کسی پاسخگو نیست و پول پرداخت شده برای غرفه‌ها، دوباره به آنان پرداخته نشده است.

هیچ کسی جوابگو نیست که پول ما را دوباره پرداخت کند حتی اجازه نمی‌دهند که داخل نمایشگاه رفته محصولات خود را به فروش برسانیم.

"صنایع دستی و مواد خوراکه آوردیم من دوغرفه گرفتیم هر کدام ۶۰۰۰ که مجموعا ۱۲۰۰۰ پول پرداخت کردیم، اما حالا هیچ کسی جوابگو نیست که پول ما را دوباره پرداخت کند حتی اجازه نمی‌دهند که داخل نمایشگاه رفته محصولات خود را به فروش برسانیم."

برخی از این زنان تجارت‌پیشه می‌گویند که بسیاری از تولیدکنندگان صنایع دستی و مواد خوراکی برای معرفی و فروش محصولات‌شان به این فرصت‌ها وابسته‌اند و محروم شدن از نمایشگاه ضربۀ مستقیم به فعالیت اقتصادی‌شان وارد می‌کند.

یکی از آنان در کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود افزود که نبود زنان می‌تواند باعث شود خانواده‌ها نیز در این نمایشگاه شرکت نکنند.

فعلاً بجای خودم محرم‌ام در نمایشگاه است.

"من هم اینجا غرفه داشتم در بخش صنایع دستی وضعیت بسیار نگران کننده است، فعلاً بجای خودم محرم‌ام در نمایشگاه است، من فکر می‌کنم اگر خانم‌ها نباشند هیچ فامیل در نمایشگاه شرکت نمی‌کند."

تلاش کردیم نظر عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در مورد نگرانی زنان تجارت پیشه بپرسیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.

وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که "سومین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان" به هدف معرفی ظرفیت و توانایی در بخش ساختمان، جذب سرمایه‌گذاری‌ها، تقویت روابط میان سکتورخصوصی، دولت و نهادهای بین‌المللی و فراهم‌سازی زمینۀ گفت‌وگو و توسعۀ بازار کار، برگزار شده است.

زنان در حالی از منع ورودشان به این نمایشگاه شکایت دارند که نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در افتتاح آن گفت که افغانستان با ارائه سهولت‌‌ها و امتیازات لازم به سرمایه‌گذاران، آمادۀ جو جذب سرمایه‌گذاری‌‌های داخلی و خارجی است و از تمام مردم افغانستان خواست در بازسازی کشور به گونه‌ای سهم بگیرند.

این نمایشگاه روز پنج‌شنبه، ۲۳ دلو در کابل افتتاح شد و تا ۲۷ دلو ادامه خواهد داشت.

بر اساس گزارش‌ها، در این نمایشگاه، تاجران و شرکت‌ها محصولات خود را در نزدیک به ۴۰۰ غرفه برای بازاریابی و فروش ارائه کرده‌اند.

برخی از زنان تاجر و صنعت‌کار افغان پیش از این به رادیو‌ آزادی گفته اند که به دلیل محدودیت‌‌های طالبان از جمله تأکید بر داشتن محرم، نتوانستند در چهارمین نمــایشگاه ملی و بین‌المللی امام ابوحنیفه که در ماه عقرب سال جاری در کابل برگزار شد اشتراک و محصولات شان را عرضه کنند.

به گفتۀ شماری از زنان تجارت‌پیشه و مالکان کارگاه‌های تولید لباس‌‌‌های افغانی، دستکول و انواع صنایع‌دستی در بیش از چهار سال اخیر به دلیل تشدید محدودیت‌‌ها از سوی طالبان، فرصتی برای اشتراک در نمــایشگاه‌‌های ملی و بین‌المللی به‌دست نیاورده اند و به سبب نبود بازار، کسب و کارشان با رکود مواجه شده است.

هر چند حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از بدست آوردن قدرت در سال ۲۰۲۱، زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بیشتر اداره‌های دولتی و غیردولتی منع کرده و محدودیت های زیادی را بر آنان وضع کرده است.

بیشتر دختران و زنانی که از آموزش و کار باز مانده اند، برای پیشبرد زندگی‌شان به تجارت‌های آنلاین و تهیۀ صنایع دستی رو آورده اند.