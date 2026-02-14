در حالی که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، گزارش‌های پیوسته از افزایش محدودیت بر رسانه‌های آزاد و خبرنگاران منتشر شده است، نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که رادیو همچنان وسیله مهمی برای اطلاع رسانی و آموزش در این کشور است.

این نهاد روز جمعه۱۳ فبروری به مناسبت روز جهانی رادیو در شبکه ایکس نوشته که رادیو می‌تواند به مناطقی برسد که دیگر رسانه‌ها توان پوشش آن مناطق را ندارند.

اتحادیه اروپا بر حمایت از رسانه‌های مستقل، آگاه و آموزشی تأکید کرده تا مردم به ویژه زنان و دختران افغان به اطلاعات موثق و برنامه ‌های آموزشی دسترسی داشته باشند.

در همین حال، ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان تاکید کرده که رسانه‌ های آزاد و مستقل برای آینده افغانستان ضروری است.

او در بیانیه ای در صفحه ایکس خود به مناسبت روز جهانی رادیو در ۱۳ فبروری، نوشته که رادیو در وصل کردن جوامع و ارائه معلومات به افراد آسیب پذیر نقش اساسی دارد.

روز جمعه، ۱۳ فبروری، روز جهانی رادیو بود.

مرکز خبرنگاران افغانستان هشدار داده است که محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر رادیوهای این کشور به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

این نهاد به مناسبت روز جهانی رادیو با نشر خبرنامه‌ای گفته که در یک سال گذشته شماری از رادیوها در افغانستان تهدید و یا مسدود شده و شماری از خبرنگاران رادیو احضار، بازداشت و یا زندانی شده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغان همچنین گفته که طالبان حاکم در افغانستان به جای قانون رسانه‌های همگانی، از طریق فرامین و دستورات اجرایی محدودیت‌هایی را بر رسانه‌ها وضع کرده‌اند.

در همین حال، شماری از کارمندان رادیو در نقاط مختلف افغانستان می‌گویند که با وجود محدودیت‌های شدید به کار رسانه‌ای‌شان ادامه می‌دهند.

خبرنگار یکی از رادیوهای اف ام در ننگرهار که نخواست نامش در این گزارش نشر شود، به شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت:

«با وجود اینکه محدودیت‌ها بر کار ما و به‌طور کلی بر آزادی بیان روزبه‌روز افزایش می‌یابد و کار رسانه‌ای ما را به‌شدت آسیب زده است، اما ما تلاش می‌کنیم رسالت رسانه‌ای خود را انجام دهیم، هم‌وطنان خود را از واقعیت‌ها آگاه سازیم و صدای مردم را به گوش مقام‌ها و جامعه جهانی برسانیم»

مروه احمدی یکی دیگر از کارمندان یکی از رادیوهای محلی اف ام در افغانستان به رادیو آزادی گفت:

«اکنون من اجازه ندارم به محل‌های کاری بروم و بیرون از دفتر با مردم مصاحبه کنم، به‌ویژه درباره مشکلات زنان گزارش تهیه کنم. محدودیت‌های طالبان باعث شده کار رسانه‌ای به داخل دفترها محدود شود، زیرا اجازه نداریم چیزی را منتشر کنیم که مطابق خواست طالبان نباشد.»

این در حالیست که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، گزارش هایی از وضع محدودیت های گسترده بر رسانه ها و خبرنگاران منتشر شده است.

هرچند طالبان بارها اعلام کرده‌اند که مطابق به قوانین اسلامی به آزادی بیان متعهد هستند

خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان بتازگی گفته رسانه‌ها باید مطابق ارزش‌های اسلامی و فرهنگی فعالیت کنند و افزوده که از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان، به ۴۰ رادیو جواز فعالیت داده شده و شمار رادیوهای فعال به ۲۲۸ رسیده است.

اما براساس یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان، در چهار سال گذشته دست‌کم ۲۴ فرمان محدود کننده فعالیت رسانه‌ها صادر شده است که فعالیت رادیوها را مستقیما متاثر ساخته است.

ممنوعیت کار زنان، عدم اجازه پخش صدای زنان و ایجاد موانع برای تمدید مجوز فعالیت رادیوها از جمله این موارد است.