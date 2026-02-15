نگرانی مردم از افزایش بهای مواد غذایی در آستانۀ رمضان در افغانستان

عبادالله، باشنده‌ منطقه‌ی ارزان‌قیمت کابل، به رادیو آزادی گفت: «سر از حالا قیمت برنج، روغن، شیر و دیگر مواد بالا رفته است. مردم فقیر اند، کار و روزگار وجود ندارد؛ حکومت باید جلو افزایش قیمت‌ها را بگیرد.»

گلبت یکی از باشندگان ولایت ننگرهار نیز در گفت‌وگو با رادیو آزادی ادعا کرد که هر سال با فرارسیدن رمضان، بهای مواد خوراکی اولیه افزایش می‌یابد.

او افزود:

«در دیگر کشورهای اسلامی با آمدن رمضان قیمت‌ها کاهش می‌یابد ؛ اما در کشور ما متأسفانه با آمدن رمضان نرخ‌ها بالا می‌رود. مردم فقیر اند، کاروبار متوقف است، مهاجران تازه برگشته‌اند؛ با درنظرداشت این شرایط، تاجران باید بر مردم خود رحم کنند.»

سیرت، باشنده‌ شهر مزارشریف ولایت بلخ است.

او در صحبت رادیو آزادی خواستش را اینگونه مطرح کرد.

«حکومت باید نرخ‌ها را کنترول کند؛ زیرا مردم بسیار فقیر اند. اگر قیمت‌ها پایین باشد، هر کس می‌تواند ماه رمضان را با خوشی سپری کند.»

عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در مورد این درخواست‌ها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد؛ اما به‌تازگی نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در دیدار با رهبری اتاق کسبه‌کاران و دکانداران و مسئولان اصناف، از آنان خواسته است که در ماه رمضان از افزایش قیمت‌ها خودداری کنند.

در بیانیه‌ای که روز شنبه، ۲۵ دلو، در صفحه‌ ایکس این وزارت نشر شده، آمده است که مسئولان یادشده اطمینان دادند که مواد مورد نیاز به اندازه‌ کافی در بازار موجود است و در ماه رمضان افزایش قیمت رخ نخواهد داد.

اما برخی شهروندان می‌گویند تنها وعده کافی نیست و باید اقدامات عملی و نظارت جدی صورت گیرد.

از هفتهٔ گذشته به اینسو بهای برخی از مواد اولیهٔ خوراکی افزایش یافته است

شماری از عمده‌ فروشان در بازار مندوی کابل نیز می‌گویند که از هفتهٔ گذشته به اینسو بهای برخی از مواد اولیهٔ خوراکی افزایش یافته است.

آنان روز یک‌شنبه، ۲۶ دلو، به رادیو آزادی گفتند که هفتهٔ گذشته یک بوری هفت‌ سیره آرد به ۱,۴۲۰ افغانی به فروش می‌رسید، اما اکنون به ۱,۵۱۰ افغانی فروخته می‌شود.

یک سیر بوره پیش از این ۳۴۰ افغانی بود، اما اکنون به ۳۶۰ افغانی رسیده است. همچنان بهای یک بوری سه‌ونیم‌ سیره برنج اعلی نیز حدود ۷۰۰ افغانی افزایش یافته؛ به‌گونه‌ای که هفتهٔ گذشتۀ ۲,۸۰۰ افغانی بود و اکنون به ۳,۵۰۰ افغانی رسیده است.

به همین ترتیب، در هر سیر دال و لوبیا نیز میان ۱۰ تا ۴۰ افغانی افزایش به میان آمده است.

با این حال، به گفتهٔ آنان بهای روغن کاهش یافته است؛ هفتهٔ گذشته ده لیتر روغن ۱,۲۵۰ افغانی بود، اما اکنون به ۱,۰۸۰ افغانی رسیده است.

در همین حال، برخی از اعضای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می گویند که بسته‌ شدن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان و همچنان افزایش بهای برخی کالاها در بازارهای جهانی، از دلایل افزایش قیمت ها در بازار افغانستان است.

خان‌جان الکوزی، مشاور این اتاق یک‌شنبه، ۲۶ دلو، به رادیو آزادی گفت: «در افغانستان متأسفانه در روزهای مذهبی، وقتی تقاضا در بازار افزایش می‌یابد، قیمت‌ها بالا می‌رود؛ اما امسال عوامل دیگری نیز وجود دارد که مهم‌ترین آن بسته‌شدن راه‌ها با پاکستان است. این مسیر برای ما ساده‌ترین و ارزان‌ترین راه بود. به‌طور کلی، متأسفانه در افغانستان این به یک رسم تبدیل شده که در ایام رمضان و عیدها قیمت‌ها افزایش می‌یابد.»

گذرگاه ها و راه های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان از بیش از چهار ماه ، پس از افزایش تنش بین طالبان و پاکستان و به دنبال درگیری ‌های شدید در امتداد خط دیورند، از سوی پاکستان به روی هرگونه رفت‌وآمد بسته شد و در پی آن، تجارت میان دو کشور نیز متوقف شد.

در سال‌های گذشته نیز شماری از مردم با فرارسیدن ماه رمضان از افزایش بهای مواد غذایی اولیه در بازارها شکایت کرده بودند.

وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان؛اما در دیدار اخیر خود با رهبری اتاق کسبه‌کاران و دکانداران و مسئولان اصناف ادعا کرده که در چند سال گذشته،قیمت‌ها در ماه رمضان در سطح مناسب قرار داشته است.