در دو حملۀ انفجاری در خیبرپختونخوا ۴ نفر کشته و ۱۹ نفر دیگر زخمی شدند

آصف حسن، سخنگوی پولیس شهرک بنو به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت، افراد مسلح یک موترسایکل را که در آن مواد انفجاری جاسازی شده بود، با استفاده از ریموت کنترل از راه دور در دروازۀ مرکز پولیس منفجر ساختند.
نعمان خان، یک سخنگوی شفاخانههای بنو به رادیو مشال گفته که در میان کشتهشدگان یک کودک نیز شامل است.
در حملۀ دیگر در ولسوالی تانک خیبرپختونخوا یک موتر اردوی پاکستان هدف حملۀ ماین قرار گرفت که منابع به رادیو مشال گفتند که در نتیجۀ آن دو نظامی کشته و ۵ نظامی دیگر زخمی شدند.
تا زمان نشر گزارش، مسئولیت این حملات را هیچ فرد و گروهی به عهده نگرفته، اما مرکز پولیس شهرک بنو پیش از این هم چندین بار هدف حمله قرار گرفته است.
در حملات قبلی بر این مرکز پولیس در شهرک بنو که برخی از آنها با استفاده از درون (طیارههای بدون سرنشین) انجام شده بود، به شمول پولیس شماری از غیرنظامیان نیز کشته و زخمی شدند.
ملک بشیرخان، یک بزرگ قومی در بنو در گفتوگو با خبرنگاران از حکومت پاکستان خواسته که جلو ناامنیها را بگیرد.
افراد مسلح به تاریخ ۲۴ دلو هم یک پولیس را در این منطقه ربودند.
بنو یکی از مناطقی خیبرپختونخوا است که از سالها به این سو گواه رویدادهای ناامنی بوده و موضوع ناامنی در خیبرپختونخوا بارها اعتراضات مردمی را در پی داشته است.
آخرین مورد این اعتراضات به تاریخ ۶ فبروری در منطقۀ میرلی وزیرستان شمالی آغاز شد و تا دیروز ادامه داشت.
مردم به تلفات وارده به غیرنظامیان در درگیریهای بین ارتش و شبهنظامیان اعتراض داشتند که به گفتۀ آنان پس از مذاکرات موفقیتآمیز با حکومت پایان یافت.
مردم مناطق مختلف خیبر پختونخوا بارها سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت را به نادیده گرفتن ناامنی در این مناطق متهم کردهاند.
آنان مدعی اند، حتا نیروهای امنیتی زمانی که علیۀ شبهنظامیان اقدام میکنند، به موضوع امنیت و مصونیت غیرنظامیان توجه نمیکنند.
با این حال مقامات ملکی و نظامی پاکستان بارها اعلام کردهاند که نه تنها در وزیرستان شمالی، بلکه در مناطق دیگر نیز متعهد به حفاظت از جان و مال مردم عادی هستند.