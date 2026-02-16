ملک ضابط یکی از مهاجران برگشته از پاکستان به افغانستان می گوید که به سبب دور بودن مراکز صحی از محل زندگی آنان ،کودکان اش از زمان بازگشت تا کنون هیچ نوع واکسین دریافت نکرده اند.

او روز دوشنبه ۲۷دلو به رادیو آزادی گفت که از حدود پنج ماه به اینطرف همراه با خانواده اش در ولسوالی بهسود ننگرهار ساکن است.

محل واکسین برای ما معلوم نیست و کودکان ما از دسترسی به واکسین محروم هستند

«کودکان ما درپاکستان در زمان معین واکسین می شدند همه صحت مند بودند، حالا که اینجا آمدیم محل واکسین برای ما معلوم نیست و کودکان ما از دسترسی به واکسین محروم هستند، اکنون کودکان زیر پنج سال ما همه به بیماری های مختلف مبتلا شده اند»

یک زن باشندۀ شهر شبرغان ولایت جوزجان که به تازگی از ایران برگشته و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید، با وجودی که در وضعیت بد اقتصادی در این شهر زندگی می‌کند و کرایۀ موتر نداشت، باز هم تلاش کرد کودک خردسالش را به یکی از مراکز صحی برده و واکسین کند.

من طفلک ام را چند بار بردم واکسین اش را کردم درحالی که کرایه موتر را نداشتم

«من طفلک ام را چند بار بردم واکسین اش را کردم درحالی که کرایه موتر را نداشتم راه هم دور تر است دیگر کودکان من در ایران واکسین شدند فقط یک کودک خُرد خود را میبرم و واکسین اش را تطبیق می کنم.»

این درحالی است که سازمان جهانی صحت (WHO) می‌گوید کودکان بازگشت‌کننده که واکسین‌های معمول را دریافت نکرده‌اند، خطر شیوع بیماری‌ها را در افغانستان افزایش می‌دهند و صحت عامه را در معرض خطر قرار می دهند.

این سازمان در گزارشی روز یکشنبه ۲۶دلو گفت که با ارائه خدمات صحی اولیه و شناسایی کودکان عودت کننده، توانسته آنان را در سیستم ملی واکسیناسیون افغانستان ثبت و واکسین کند.

براساس این گزارش، ثبت نام کودکان در سیستم ملی واکسیناسیون افغانستان و صدور کارت واکسین نه تنها آنان را در برابر بیماری ‌های تهدید کنندۀ حیات محافظت می‌کند، بلکه برای خانواده‌ها نیز امکان دسترسی راحت‌تر به خدمات صحی را فراهم می‌کند.

در گزارش به نقل از داکتر ادوین سینیزا سالوادور نمایندۀ سازمان جهانی صحت در افغانستان آمده است: « از طریق مشارکت فعال جامعه و حمایت دوامدار از خدمات صحی، ما می توانیم اطمینان حاصل کنیم که هیچ طفل از مراقبت عقب نمانده است.»

سازمان جهانی صحت تاکید کرده که رسیدگی به کودکان واکسین نشده در میان خانواده های عودت کننده برای جلوگیری از شیوع بیماری های خطرناک مانند سرخکان و پولیو و محافظت از آسیب پذیرترین جمعیت ها ضروری است.

در یکسال گذشته صدها هزار مهاجر افغان از کشورهای مختلف به ویژه ایران و پاکستان به افغانستان برگشته که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی در وضعیت بد اقتصادی و عدم دسترسی به خدمات صحی در مناطق مختلف افغانستان زندگی می کنند.

انتقال ویروس پولیو از مهاجران برگشته به افغانستان یکی از نگرانی های جدی خوانده می‌شود.

‎ نهاد«افغانستان عاری از پولیو» درماه جدی تأکید کرد که تمامی مسافرانی که میان افغانستان، پاکستان و ایران رفت‌وآمد می‌کنند، باید واکسین پولیو دریافت کنند.

‎این نهاد در صفحهٔ ایکس خود نوشت که واکسیناسیون افراد در هر سن‌وسال می‌تواند از انتقال ویروس پولیو میان کشورها جلوگیری کند.

ازسوی دیگر سازمان ملل متحد درماه نوامبر سال گذشته میلادی اعلام کرد که زندگی ۱۲.۹ میلیون کودک در افغانستان به دلیل بیماری سرخکان، اسهال و سایر بیماری‌ها در معرض تهدید قرار دارد و دسترسی به مراقبت ‌های صحی برای آنان حیاتی است.

سازمان جهانی صحت و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد "یونیسف" پیش‌تر از آن در یک خبرنامۀ مشترک گفته بودند که از آغاز سال ۲۰۲۵ تا ماه اگست، شمار کودکان مبتلا به بیماری سرخکان به ۸ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.

سازمان جهانی صحت در گزارشی گفت که از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تا ماه اپریل، ۱۹۳ کودک در افغانستان در اثر بیماری سرخکان جان باخته اند و نهُ مورد ابتلا به بیماری پولیو در سال گذشته میلادی نیز در این کشور ثبت شده است.



