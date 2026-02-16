براساس گزارش تازۀ این نهاد که روز دوشنبه، ۲۷ دلو، منتشر شد، از سال ۱۹۸۹ میلادی تاکنون بیش از ۴۵ هزار تن در افغانستان در نتیجۀ انفجار ماین‌ها و مهمات به‌جامانده از جنگ کشته یا زخمی شده‌اند.

ماین‌ها در افغانستان میراث سال‌ها جنگ به شمار می‌روند.

امان‌الله، باشندۀ ولایت کندز، یکی از غیرنظامیانی است که حدود ده سال پیش در اثر انفجار یک ماین جاسازی‌شده، یک دست و یک پای اش قطع شد. او به رادیو آزادی گفته است که این رویداد زندگی‌اش را به‌گونه کامل دگرگون ساخته است.

"اگر معلول نمی‌بودم، زندگی‌ام بهترین می‌بود. من فردی فعال، کاریگر و زحمت‌کش بودم و مطمئن هستم که بهترین زندگی را می‌داشتم. فعلا در خانه یک آدم بیکار نشسته ام، اولادهایم زمانی که در دسترخوان میشیندند برخی اوقات که تنها نان خشک به خوردن میباشد میپرسند زمانی که جور هم بودی نان خشک میخوردی؟ خیلی بالایم بد تاثیر می‌کند اولادهای کسانی که درآمد دارند می‌توانند به کورس بروند لباس نو بپوشند اما از من اینگونه نیست. "

گزارش کمیسیون اتحادیۀ اروپا تأکید می‌کند که بخش قابل توجهی از قربانیان ماین‌ها و بقایای مواد انفجاری در افغانستان را کودکانی تشکیل می‌دهند که هنگام توپ‌بازی، چراندن حیوانات یا جمع‌آوری هیزم قربانی می‌شوند.

در این گزارش همچنان آمده است که شماری از شهروندان افغانستان با پذیرفتن خطر، هنوز هم در زمین‌های آلوده به ماین به کشت‌وکار ادامه می‌دهند تا خانواده‌های‌شان را در کشوری که با یکی از شدیدترین بحران‌های گرسنگی در جهان روبه‌رو است، تأمین کنند.

براساس آمار کمیسیون اتحادیۀ اروپا، در افغانستان حدود ۱۷ میلیون نفر ــ نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور ــ در جریان ماه‌های زمستان تا اوایل سال ۲۰۲۶ با ناامنی حاد غذایی مواجه‌اند.

در گزارش همچنان آمده است که اتحادیۀ اروپا از روند ماین‌پاکی بشردوستانه در افغانستان از طریق نهادهای همکار مورد تأیید مانند «هالو ترست» حمایت می‌کند تا زمین‌ها دوباره مصون و قابل استفاده شوند.

حکومت طالبان تاکنون در مورد گزارش کمیسیون اتحادیۀ اروپا ابراز نظر نکرده است.

پیش از این، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در ۱۴ دلو اعلام کرده بود که افغانستان سومین کشور جهان از نظر بلندترین میزان تلفات ناشی از ماین و مهمات انفجاری به‌جامانده از جنگ است؛ تهدیدی که ۸۰ درصد قربانیان آن را کودکان تشکیل می‌دهند.

یوناما پیش‌تر گفته بود که تقریباً یک‌ونیم میلیون نفر در افغانستان با معلولیت شدید زندگی می‌کنند.