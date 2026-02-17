دومین دور مذاکرات میان ایران و ایالات متحدۀ امریکا در ژینو آغاز شد

در صورت نرسیدن به توافق، احتمال حملات نظامی وجود دارد

این دومین دور مذاکرات میان تهران و واشنگتن در سال جاری است که پس از گفتگوهای اوایل ماه جاری در مسقط، برگزار می‌شود.

این گفتگوها در قونسلگری عمان در ژینو دایر شده و میانجی‌ها پیام‌ها را میان عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران، و استیو ویتکاف، نماینده ویژه امریکا، رد و بدل می‌کنند.

ایران اعلام کرده که در بدل لغو تحریم‌های امریکا، آماده است که یک نظام سخت‌گیرانه تفتیش از تأسیسات هسته‌ای خود را بپذیرد. تهران همچنین تلاش کرده تا اقتصاد آسیب‌دیده از تحریم‌های خود را به‌ حیث یک فرصت جذاب سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های امریکایی، معرفی کند.

براساس مرکز خبر رادیو آزادی، اما تهران مذاکره روی مسایلی مانند برنامۀ راکتی خود و حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه را رد کرده؛ موضوعاتی که ادارۀ رئیس جمهور ترمپ روی بررسی و حل آن‌ها تأکید دارد و آن‌ها را خطوط سرخ می‌داند.

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا گفته که به‌گونه «غیرمستقیم» در گفتگوهای ژینو دخیل خواهد بود.

رئیس‌جمهور ترمپ، هشدار داده که در صورت نرسیدن به توافق، احتمال حملات نظامی وجود دارد.

امریکا، در نابود ساختن جمهوری اسلامی موفق نخواهد شد

آقای ترمپ ۱۶ فبروری در طیارۀ «ایر فورس وان» به خبرنگاران گفت فکر نمی‌کند که آن‌ها(ایران) خواهان پیامدهای نرسیدن به یک توافق باشند.

براساس خبر گزاری فرانسپرس، آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران، روز سه‌شنبه گفته که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، در نابود ساختن جمهوری اسلامی موفق نخواهد شد.

در این حال ایالات متحدۀ امریکا به تقویت حضور نظامی خود در بحیرۀ عرب ادامه می‌دهد.

هم‌زمان با افزایش حضور نظامی امریکا در نزدیک سرحدات ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۱۶ فبروری تمرینات بحری را در تنگه هرمز آغاز کرد.

رسانه‌های ایران گزارش دادند که هدف این تمرینات، آزمایش آمادگی عملیاتی نیروی بحری سپاه در برابر «تهدیدهای احتمالی امنیتی و نظامی» بوده است.