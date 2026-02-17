هشدار درباره خطر سیلاب در افغانستان؛ نگرانی دهقانان از آسیب به محصولات زراعتی

به اساس پیش‌بینی این سازمان که روز سه‌شنبه ۲۸ دلو منتشر شده است این بارندگی ها از تاریخ ۱۶الی ۲۲ فبروری ادامه می یابد.

در این پیش‌بینی میزان بارندگی در ولایت‌های غربی و جنوبی سطح بارندگی بیش از حد معمول خوانده شده است، در حالی که مناطق شمالی و مرکزی ممکن است از حد اوسط خشک باقی بماند.

به گفته این سازمان، در سراسر افغانستان درجه حرارت بین ۱ تا ۸ درجه سانتی‌گراد بالاتر از حد معمول خواهد بود و در ولایت‌ های جنوبی ممکن است تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد.

همچنان هشدار داده شده که ذوب سریع برف در برخی مناطق می‌تواند ذخایر برفی را کاهش داده و رطوبت خاک را برای تداوم کشت ‌و کار کاهش دهد، که این امر نگرانی‌ها درباره تولیدات زراعتی را افزایش می‌دهد.

همزمان با هشدار دفتر خوراک و زراعت سازمان ملل متحد «اف‌ای او» اداره مبارزه با حوادث طبیعی هرات تحت کنترول حکومت طالبان اعلام کرده که بر اثر سیلاب در ولسوالی کوهستان، به برخی باشندگان خسارات مالی وارد شده است.

عبدالغنی کامل رئیس این اداره، به برخی رسانه‌های داخلی گفته که چندین خانه در نتیجه آن آسیب دیده و حدود ۳۰ حلقه چاه آب نیز از بین رفته است.

باران رحمت است، اما اگر شدید شود، زمین‌های زراعتی را خراب می‌کند

در همین حال، برخی دهقانان در نقاط مختلف کشور می‌گویند بارندگی‌ها و گرمی هوا به محصولات‌شان آسیب می رساند.

اختر محمد، یکی از دهقانان ولسوالی ناوه ولایت هلمند، به رادیو آزادی گفت که سال گذشته سیلاب‌های ناگهانی زمین‌های زراعتی آنان را تخریب کرده بود و امسال نیز از این ناحیه نگران است: «باران رحمت است، اما اگر شدید شود، زمین‌های زراعتی را خراب می‌کند. از یک‌سو زمین‌ها مانند گذشته حاصل نمی‌دهد و از سوی دیگر اگر سیلاب بیاید، خسارت بیشتر می‌شود. سال گذشته سیلاب‌های ناگهانی کشتزارهای گندم ما را از بین برد و ما آسیب زیاد دیدیم و ما حتی پول تخم بذری را از جیب خود پرداخت کردیم. در چنین وضعیتی از حکومت می‌خواهیم با دهقانان کمک و همکاری کند.»

اگر باران زیاد شود، محصولات از بین می‌رود

حیات‌الله، باشنده ولسوالی شین‌دند هرات، نیز گفته است: «اکنون گندم کشت کرده‌ایم، اما اگر باران زیاد شود، محصولات از بین می‌رود. سیلاب نه تنها زمین‌های زراعتی، بلکه پل‌ها، سرک‌ها، کانال‌ها و خانه‌ها را نیز تخریب می‌کند. بس خداوند رحم کند.»

افغانستان پیش از این به‌دلیل تغییرات اقلیمی در میان ده کشور آسیب‌پذیر جهان قرار گرفته است.

خشکسالی‌های پی‌درپی، سیلاب‌های ناگهانی، بارندگی‌های شدید، توفان‌ها و زلزله‌ها در سال‌های اخیر شمار زیادی از افغان‌ها را متضرر کرده است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) در گزارشی در ماه دسمبر سال گذشته اعلام کرده بود که افغانستان در سال ۲۰۲۶ یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بشری جهان را تجربه خواهد کرد.

در این گزارش آمده است که سال‌ها جنگ، اقتصاد ضعیف، کمبود سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی و محدودیت ‌های مداوم بر حقوق شهروندان، توان مقابله بسیاری از مردم این کشور را به‌ شدت کاهش داده است.