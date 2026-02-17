آزادی سه نظامی پاکستانی از زندان طالبان همزمان با آغاز ماه رمضان

حکومت طالبان سه سرباز پاکستانی را به مناسبت آغاز ماه رمضان و به عنوان یک اقدام حسن نیت آزاد کرد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبات، دیروز در صفحه ایکس نوشت که این سه سرباز پاکستانی که در ۱۲ اکتوبر هنگام درگیری با نیروهای پاکستانی بازداشت شده بودند، به در احترام به آغاز ماه رمضان و به هیئت عربستان سعودی تحویل داده شدند.

او افزوده که هیأت سعودی روز دوشنبه در کابل حضور داشت. اما در اعلامیه مشخص نشده که آیا این سفر تنها برای این منظور بوده یا مذاکرات دیگری هم در کار بوده است.

نیروهای طالبان در ۱۰ اکتبر سال گذشته در نزدیکی خط دیورند با سربازان پاکستانی درگیر شدند. این درگیری پس از دو انفجار در کابل و حملات هوایی جنگنده‌های پاکستان در ولایت پکتیکا رخ داد.

منابع امنیتی پاکستان در آن زمان به رادیو آزادی گفته بودند که در حمله طیاره‌های بی سرنشین پاکستان به کابل، دو رهبر گروه پاکستانی طالبان«تی تی پی» کشته شده‌اند.

یکی از منابع گفت هدف حمله نورالله مسعود، رهبر «تی تی پی» بود، اما بعداً مسعود در یک ویدئو این ادعاها را رد کرد.

پاکستان آن زمان گزارش‌های مربوط به اسیر شدن سربازان خود را رد کرد و مدعی شد که طالبان در طول دیورند مواضع خود را از دست داده‌اند.

این درگیری روابط افغانستان و پاکستان را به‌طور بی‌سابقه‌ای پر تنش کرد و در نتیجه، مسیرهای ترانزیتی بین دو کشور از چهار ماه بدینسو گذشته مسدود مانده‌اند.

مسئولان اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان تأیید می‌کنند که به‌خاطر بسته بودن مسیرهای ترانزیتی با پاکستان، قیمت‌ها افزایش یافته است.

خانجان الکوزی، مشاور این اتاق‌ها، به رادیو آزادی گفت:

«متأسفانه در افغانستان هرگاه روزهای مذهبی فرا می‌رسد و تقاضا و خرید در بازار زیاد می‌شود، قیمت‌ها بالا می‌رود و گاهی عوامل دیگری هم در این افزایش دخیل هستند. امسال در ماه رمضان که مناسبات با پاکستان خراب است، بازار تحت تأثیر منفی قرار گرفته، اما این یک رسم قدیمی هم هست.»

امروز اولین روز ماه رمضان در افغانستان و بسیاری از کشورهای اسلامی است.

چند ساعت پس از آن که صفحه حرمین در ایکس خبر رویت هلال ماه را اعلام کرد، ستره محکمه حکومت طالبان نیز در ولایات پروان، کندهار، هلمند و زابل دیدن هلال ماه را تأیید کرد و امروز چهارشنبه (۲۹ دلو) اولین روز رمضان اعلام شد.

سال گذشته سعودی عربستان، قطر و امارات ۲۱ حوت را روز اول رمضان اعلام کرده بودند، اما مقامات کابل گفتند که روز اول رمضان در کابل ۲۲ حوت است.