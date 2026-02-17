قرار است تیم ملی کریکت افغانستان در ادامه مسابقات جام جهانی بیست آوره، فردا پنج‌شنبه به مصاف کانادا برود.

این بازی قرار است ساعت ۶ عصر به وقت هند در ورزشگاه چینای برگزار شود.

در ادامه این مسابقات امروز نیز سه بازی دیگر برنامه‌ریزی شده است: ساعت ۱۰ صبح به وقت کابل بین افریقای جنوبی و امارات متحده عربی، ساعت ۱ بعدازظهر بین نامیبیا و پاکستان، و ساعت ۶ عصر بین تیم‌های هند و هلند برگزار می‌شود.

در مسابقات روز گذشته، نیوزیلند کانادا را و نیپال اسکاتلند را شکست داد، اما بازی بین ایرلند و زیمبابوه به دلیل باران آغاز نشد.

این جام جهانی به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده است.