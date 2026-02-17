لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
چهارشنبه ۲۹ دلو ۱۴۰۴ کابل ۰۱:۰۱
اخبار ورزشی

تیم ملی کریکت افغانستان فردا به مصاف کانادا می‌رود

قرار است تیم ملی کریکت افغانستان در ادامه مسابقات جام جهانی بیست آوره، فردا پنج‌شنبه به مصاف کانادا برود.

این بازی قرار است ساعت ۶ عصر به وقت هند در ورزشگاه چینای برگزار شود.

در ادامه این مسابقات امروز نیز سه بازی دیگر برنامه‌ریزی شده است: ساعت ۱۰ صبح به وقت کابل بین افریقای جنوبی و امارات متحده عربی، ساعت ۱ بعدازظهر بین نامیبیا و پاکستان، و ساعت ۶ عصر بین تیم‌های هند و هلند برگزار می‌شود.

در مسابقات روز گذشته، نیوزیلند کانادا را و نیپال اسکاتلند را شکست داد، اما بازی بین ایرلند و زیمبابوه به دلیل باران آغاز نشد.

این جام جهانی به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده است.

XS
SM
MD
LG