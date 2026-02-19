اسماعیل غزنوی، والی طالبان در بدخشان، در پیام ویدیویی که روز پنجشنبه ۳۰ دلو در رسانههای داخلی افغانستان منتشر شد، گفت که یکهزار جنگجوی تازه به این ولایت اعزام میشوند تا از شرکتهای استخراج طلا در بدخشان محافظت کنند.
"برای امنیت و استخراج بهتر معادن، برای حفاظت سرمایه گذاران و سرمایه گذاری های که شده ما یک نیروی هزارنفری را در بدخشان پشنهاد کردیم."
پیش از این، وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده بود که حدود یکصد هزار تن در استخراج معادن طلا در ولایت بدخشان مصروف کار اند.
غزنوی افزود که این نیروی تازهنفس بهمنظور حفاظت از سرمایهگذاریها و تنظیم روند استخراج معادن ایجاد شده است. به گفته او، امور فنی مربوط به تشکیل این نیرو در حال تکمیل است و فعالیت آن بهزودی آغاز خواهد شد.
یک متنفذ محلی که از روند استخراج معادن طلا در بدخشان آگاهی دارد، در ماه جدی به رادیو آزادی گفت که شرکتهای چینی با استفاده از ماشینآلات پیشرفته، طلای معادن را استخراج میکنند و برای حفاظت از خود، نیروهایی را از کابل همراه آوردهاند.
با این حال، غزنوی میگوید سرمایهگذاری در معادن بدخشان نیازمند حفاظت و مدیریت منظم است و به همین دلیل، پیشنهاد ایجاد نیروی ویژه برای تأمین امنیت معادن ارائه شده است.
در ماههای اخیر، گزارشهایی از درگیری میان باشندگان محل و شرکتهای استخراج معادن طلا وابسته به طالبان در بدخشان نیز منتشر شده است.
محمد اسحاق اتمر، آگاه امور سیاسی، میگوید استقرار یکهزار نیروی جدید از سوی طالبان در بدخشان ممکن است نارضایتی ساکنان محل را افزایش دهد.
"چون مردم بدخشان پیش از این هم از استخراج بی رویه معادن در این ولایت ابراز نارضایتی کرده بودند ممکن با رفتن این نیروها که بیشتر شان ممکن از ولایات جنوب مستقر شوند واکنش نشان بدهند. "
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در مورد چگونگی استخراج معادن طلا در بدخشان جزئیات ارائه نکرده و تنها حدود یک سال پیش اعلام کرده بود که قرارداد استخراج دو معدن طلا در ولسوالیهای راغستان و شهربزرگ به داوطلبی سپرده شده است.
طالبان در بیش از چهار سال گذشته صدها قرارداد استخراج معادن را با شرکتهای خارجی، عمدتاً چینی، و نیز شرکتهای داخلی امضا کردهاند؛ اما جزئیات این قراردادها را همگانی نساختهاند.