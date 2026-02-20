افغانستان در جام جهانی بیست‌آوره کریکت پس از انجام آخرین دیدار مرحلهٔ گروهی، از این رقابت‌ها خداحافظی کرد.

تیم ملی کریکت افغانستان روز پنج‌شنبه «۳۰ دلو» با پیروزی قاطع در برابر تیم ملی کریکت کانادا، به حضور خود در این رقابت‌ها پایان داد.

این پیروزی، دومین برد افغانستان در مرحلهٔ گروهی بود، هرچند برای راه‌یابی به دورهای حذفی بسنده نبود.

با این حال، هواداران کریکت این برد پرقدرت را پایان خوبی برای حضور افغانستان در جام جهانی می‌دانند.

رفیع‌الله، یکی از هواداران، روز جمعه اول حوت در این مورد به رادیو آزادی گفت: "هرچند حذف افغانستان از این رقابت‌ها ناامید کننده بود، اما برد تیم در آخرین مسابقه در برابر کانادا امیدها را برای آینده زنده نگه داشت و نشان داد که بازیکنان افغان توان رقابت با تیم‌های مطرح جهان را دارند. در مجموع، سفر افغانستان خوب بود، اگر به مراحل بعدی صعود می‌کرد خیلی خوشحال می‌شدیم، با آن هم ما همیشه از تیم خود حمایت می‌کنیم."

خاطره، یکی دیگر از علاقه‌مندان کریکت که تمامی رقابت‌های این جام را دنبال کرده، نیز به رادیو آزادی گفت: "بدچانسی ما این بود که تیم در گروه بسیار دشوار قرار داشت. آغاز رقابت‌ها برای ما چندان خوب نبود، اما در دو بازی پایانی بازگشت بسیار خوبی داشتیم. این‌ها قهرمانان ما هستند و همیشه از آنان حمایت می‌کنیم، تیم ملی همواره لبخند بر لب‌های ما آورده است."

این دیدار در شهر چینای هند برگزار و با بیتنگ افغانستان آغاز شد.

افغانستان در ۲۰ آور تعیین شده، با از دست دادن چهار ویکت، ۲۰۰ دوش هدف تعیین کرد.

بیشترین نقش را در ثبت این هدف، ابراهیم زدران داشت که با ۹۵ دوش بدون اوت در برابر ۵۶ توپ، بهترین اینینگ تیمش را به نمایش گذاشت.

در پاسخ، تیم کانادا در بخش بتینگ نتوانست فشار توپ‌اندازان افغانستان را تحمل کند و در پایان با از دست دادن هشت ویکت، تنها ۱۱۸ دوش به‌دست آورد.

آگاهان بخش کریکت، از جمله محمد لایق سمون، درباره نقاط ضعف تیم ملی افغانستان در این رقابت‌ها به رادیو آزادی گفت:

"یکی از عوامل عمده این است که ما رقابت‌های بین‌المللی کمی انجام داده‌ایم و سریز ما با تیم‌های جهانی در نیست حساب است. همچنان در توپ‌اندازی تیز کمبودهایی وجود داشت که از چند سال بدین‌سو تیم با آن روبه‌رو است. در فیلدینگ نیز مشکلاتی داشتیم."

افغانستان در دیگر مسابقه‌های مرحلهٔ گروهی نیز به میدان رفت.

این تیم در هشتم فبروری در برابر نیوزیلند و در یازدهم فبروری در برابر افریقای جنوبی شکست خورد، اما در شانزدهم فبروری توانست تیم امارات متحده عربی را با تفاوت پنج ویکت شکست دهد.

در مجموع، افغانستان با وجود نمایش‌های امیدوارکننده نتوانست جواز حضور در مرحلهٔ حذفی را به‌دست آورد و با دو پیروزی در مرحلهٔ گروهی، از رقابت‌ها کنار رفت.

رقابت‌های جام جهانی کریکت ۲۰ آوره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده و دیدار نهایی این جام قرار است به تاریخ هشتم مارچ برگزار شود.