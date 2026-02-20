وزارت خارجه پاکستان پس از کشته شدن به گفته آنها شماری از افراد ملکی و نظامی در آن کشور، هشدار داده که علیه تروریستها در افغانستان اقدام خواهد کرد.
طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه «۱۹ فبروری» مصادف با «۳۰ دلو» در نشست خبری هفتهگی خود به خبرنگاران گفت که کشورش پس از حمله مرگبار در باجور حق دارد چنین اقدامی انجام دهد.
او همچنین گفت که اسلامآباد بارها از طالبان افغان خواسته تا مانع استفاده از خاک افغانستان برای انجام حملات علیه پاکستان شوند، اما به گفته او، طالبان افغان در این مورد پاسخ مثبتی ندادهاند.
وی سخنان هفته گذشته وزیر دفاع پاکستان را نیز تأیید کرد که در آن نسبت به حمله بر افغانستان هشدار داده شده بود: "ما با حفظ خویشتنداری، همه گزینهها را بهگونه آشکار روی میز نگه داشته ایم، اما نمیتوانیم اجازه دهیم مردم ما بهگونه بیرحمانه کشته شوند. ما در چارچوب حق مشروع دفاع از خود، حق هرگونه اقدام را داریم، حقی که ماده ۵۱ منشور ملل متحد به ما دادهاست. هر اقدامی که در برابر این تروریستها انجام دهیم، در اصل در راستای حق دفاع از خود و حفاظت از جان افراد بیگناه ملکی و نیروهای امنیتی ما خواهد بود."
طاهر اندرابی افزود که پس از حمله در باجور، نگرانیها در مورد افزایش حملات در پاکستان بیشتر شده، اما هشدار داد که صبر پاکستان نامحدود نیست.
تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد این اظهارات جویا شویم، اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
با این حال، حکومت طالبان همواره این اتهامها را بهشدت رد کرده که گویا تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) در افغانستان حضور دارد و از خاک این کشور علیه پاکستان استفاده میکند.
آنان میگویند «تیتیپی» مسئله داخلی پاکستان است و به هیچکس اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند.
در ۱۶ فبروری، در نزدیکی خط دیورند در باجور، یک حمله انتحاری با موتر بمبگذاریشده یک پوسته نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار داد.
مقامهای پاکستانی پیشتر گفته بودند که در این حمله ۱۱ سرباز پاکستانی کشته شدند.
بهگفته آنان، در نزدیکی این پوستهها خانههای مسکونی نیز وجود داشت که در نتیجه فرو ریختن سقفها، یک دختر خردسال کشته و هفت زن و کودک دیگر زخمی شدند.
مقامهای پاکستانی همچنین ادعا کردهاند که این حمله توسط افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) انجام شده و آنان تلاش داشتند وارد یک پوسته نیروهای پاکستانی شوند، اما به گفته آنان، پس از تبادل آتش، مهاجمان موتر مملو از مواد انفجاری را به دیوار پوسته منفجر ساختند.
به گفته مقامهای پاکستانی، در این حمله موتر بمب و حمله گروهی، ۱۱ سرباز پاکستانی کشته شدند.
این حمله تنشهای دیپلماتیک میان دو کشور همسایه را افزایش داد و پاکستان بار دیگر افغانستان را متهم کرد که گروههای مسلح از خاک این کشور علیه پاکستان فعالیت میکنند، اتهامهایی که مقامهای طالبان افغان پیش از این همواره رد کردهاند.
وزارت امور خارجه پاکستان همچنان روز پنجشنبه «۱۹ فبروری» در بیانیهی اعلام کرد که روز چهارشنبه معاون سفارت افغانستان تحت کنترول طالبان در اسلامآباد را احضار کرده و «احتجاج شدید» خود را به او ابلاغ کردهاست.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در اظهارات تازۀ خود از نقش عربستان سعودی و ترکیه در مذاکرات با طالبان افغان ستایش کرد و تأکید نمود که از میانجیگری هر کشوری، از جمله سازمان همکاری اسلامی که خواهان صلح میان دو کشور باشد، استقبال میکند.
این درحالیست که پیش از این، پس از درگیریهای دهم اکتوبر سال ۲۰۲۵ میان افغانستان و پاکستان، سه دور گفتوگو با میانجیگری قطر، عربستان سعودی و ترکیه برگزار شد که در آن بر سر آتشبس نیز توافق صورت گرفت، اما جزئیات بیشتر این مذاکرات هنوز منتشر نشده است.
با این حال، پاکستان همچنان ادعا میکند که در افغانستان پناهگاههای تروریستی وجود دارد و تنشها و اختلافها میان دو طرف در این مورد ادامه دارد.