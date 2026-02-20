او در پاسخ به این پرسش که آیا برای وادار کردن ایران به توافق دربارۀ برنامۀ هسته‌ای خود، حمله‌ای محدود را مدنظر دارد یا نه، به خبرنگاران در قصر سفید گفت: "حداکثر چیزی که می‌توانم بگویم این است که در حال بررسی آن هستم."

روزنامۀ وال‌استریت جورنال شامگاه پنج‌شنبه در گزارشی اختصاصی خبر داد که آقای ترمپ در حال بررسی انجام یک حملۀ نظامی "محدود و اولیه" علیه ایران است تا این کشور را وادار کند با خواسته‌های او برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای موافقت کند.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشت این حمله ابتدایی که در صورت صدور مجوز شاید حتی "ظرف چند روز آینده" انجام شود، چند هدف نظامی یا دولتی را نشانه خواهد گرفت.

عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران در گفت‌وگو با تلویزیون امریکایی به نام "MS-Now" که روز جمعه پخش شد، گفت که هیچ راه حل نظامی برای مسئله برنامۀ هسته‌ای ایران وجود ندارد و حملات سال گذشته ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران این موضوع را ثابت کرد.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گفت‌وگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت که اگر به ایران حمله شود، تأثیر آن بر افغانستان و پناهندگان افغان ساکن در ایران می‌تواند بسیار منفی باشد.

من بسیار نگران هرگونه جنگ احتمالی بین ایالات متحده و ایران هستم که پیامدهایی برای افغانستان، همسایۀ ایران و برای کل منطقه و حتی فراتر از آن خواهد داشت.

"من بسیار نگران هرگونه جنگ احتمالی بین ایالات متحده و ایران هستم که پیامدهایی برای افغانستان، همسایۀ ایران و برای کل منطقه و حتی فراتر از آن خواهد داشت. باید به یاد داشته باشیم که ۵ تا ۶ میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که برخی از آنها به کشورشان بازگردانده شده‌اند، اما حداقل ۵ میلیون نفر هنوز آنجا هستند که جمعیت قابل توجهی است."

آقای بنیت افزود که او یک فرد سیاسی نیست، اما گزارش‌هایی را خوانده است که طالبان گفته اند در هر جنگی از ایران حمایت خواهند کرد.

از سوی دیگر، شینکی کروخیل، تحلیلگر سیاسی به رادیو آزاد افغانستان گفت که اگر ایالات متحده به ایران حمله کند، این امر به مردم افغانستان امید می‌دهد تا با مواضع افراطی حاکمان خود مخالفت کنند.

پیامدش برای افغانستان شاید مثبت باشد.

"طالبان هم نگران وضعیت شده و متوجه خواهد شدن که امریکا می‌تواند که در منطقه مداخلۀ نظامی کند. پیامدش برای افغانستان شاید مثبت باشد. برای این که مردم افغانستان فعلاً در ناامیدی زندگی می‌کنند، شاید یک امیدی پیدا شود و تشویق شوند که دیگر به آسانی تسلیم سیاست‌های سختگیرانۀ طالبان نشوند، بلکه از خود مقاومت نشان دهند و آمادۀ اقدامات شوند."

بر اساس گزارش وال‌ا‌ستریت جورنال، اگر ایران همچنان از اجرای خواستۀ رئیس‌جمهور امریکا برای پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم خودداری کند، ایالات متحده با یک کارزار گستردۀ نظامی علیۀ تأسیسات حکومتی پاسخ خواهد داد که حتی می‌تواند با هدف "سرنگونی" جمهوری اسلامی طراحی شود.