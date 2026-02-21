بیش از ۱۰۰ مهاجر افغان بدون اسناد در عملیاتی در اسلام آباد و چهار منطقه دیگر پاکستان بازداشت شده اند

بیش از ۱۰۰ مهاجر افغان بدون اسناد در جریان عملیات مشترک جستجو و نهادهای امنیتی پاکستان در اسلام‌آباد ، راولپندی، اتک، جهلم و چکوال پاکستان بازداشت شده اند .

برخی رسانه های پاکستان از جمله جیونیوز و آج نیوز روز جمعه اول حوت گزارش داده اند که در این عملیات بیش از دو هزار از منسوبین پولیس، رینجرز، ادارهٔ مبارزه با تروریزم و نهادهای استخباراتی آن کشور سهم گرفتند.

بر اساس این گزارش ها، در حالی که عملیات جستجو همراه با تأمین امنیت مساجد در این مناطق ادامه دارد و در ماه رمضان، صدها عبادتگاه، بازار و مناطق رهایشی تحت نظارت شدید قرار دارند.

حکومت پاکستان به گونه رسمی در باره راه اندازی این عملیات مشترک نیروهای امنیتی آن کشور اظهار نظر نکرده است.

در همین حال شماری از پناهجویان افغان مقیم اسلام‌آباد می‌گویند از ترس بازداشت توسط پولیس، حتی برای خرید مواد خوراکی ماه رمضان نیز از خانه بیرون نمی‌شوند .

یک شهروند افغان باشنده شهرک B-17 اسلام‌آباد که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت یکی از اعضای خانواده‌اش در این شهر روز شنبه دوم حوت توسط پولیس بازداشت شده است.

«پسرکاکایم برای خرید مواد افطار بیرون رفته بود زنگ زده که پولیس بازداشت اش کرده و به حاجی کمپ منتقل کرده است. ما در این ماه رمضان حتی برای خرید مواد افطار هم نمی‌توانیم از خانه بیرون شویم. خود را زندانی کرده‌ایم. دیروز هم تعداد زیادی پولیس آمده بودند و مردم را بازداشت و به حاجی کمپ منتقل کردند. این روزها زندگی در اسلام‌آباد بسیار دشوار شده، اما ما مجبوریم با وجود این همه سختی اینجا بمانیم.»

همچنان یاسمین یقین نبی‌زاده، فعال حقوق بشر مقیم اسلام‌آباد، به رادیو آزادی گفت:



«در روزهای اخیر روند بازداشت افغان‌ها بسیار افزایش یافته است. حتی حالا پولیس پول هم نمی‌گیرد و فقط داشتن ویزه معتبر برایشان اهمیت دارد. آن‌ها به شرایط توجه نمی‌کنند و صرفاً افغان‌ها را بازداشت و اخراج می‌کنند، در حالی که وضعیت افغانستان همچنان دشوار است؛ اما پاکستان بیش از هر زمان دیگری روند بازداشت و اخراج افغان‌ها را تشدید کرده است»

پاکستان در سال ۲۰۲۳ روند اخراج اجباری مهاجران افغان را آغاز کرد، اما بر اساس گزارش های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در ماه‌های اخیر بازداشت و اخراج اجباری آن‌ها را سرعت بخشیده است.

(UNHCR) همچنان در گزارش تازه خود که روز جمعه اول حوت منتشر شد، اعلام کرده که در ماه جنوری گذشته بیش از ۷۷ هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

در این گزارش همچنان آمده که از سال ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۶، بیش از دو میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته اند و نزدیک به دو میلیون مهاجر دیگر افغان در این کشور اقامت دارند.

در همین حال، کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان اعلام کرده که روز پنجشنبه ۳۰ دلو ، بیش از ۱۱۰۰ خانواده مهاجر شامل حدود ۵۸۰۰ نفر از ایران و پاکستان از طریق گذرگاه‌های تورخم، سپین‌بولدک، اسلام‌قلعه و بندر ابریشم نیمروز به افغانستان بازگشته‌اند.