اسماعیل باشندهٔ شهر کابل، که برای افطار و صرف غذا به یک رستورانت آمده میگوید، برخی اوقات همراه خانواده و دوستان خود به رستورانتها میروند و در این فضاها گردهم میآیند.
"ما وقتی به اینجا، به رستورانتها میآییم، فضای بسیار خوبی میباشد و خیلی لذت میبریم. هم در شب و هم در روز در رستورانتها امنیت و فضای خوبی وجود دارد و جاهای مناسب برای تفریح هم در آنها هست. در میان ما بعضیها سفارش میدهند و بعضیها غذا میآورند، بعد یکی دو یا سه ساعت مینشینیم؛ برای خوردن غذاهای خوب و بعد هم برای نوشیدن چای. حالا که هوای کابل هم بهتر شده، واقعاً بسیار خوب است."
عرفه، باشندهٔ ننگرهار، نیز میگوید که هرچند در منطقهٔ آنان رستورانت نزدیکی برای صرف غذا وجود ندارد، اما پس از افطار همراه با خانوادهاش برای نوشیدن آب میوه، چای و خوردن شیرینی یا شیریخ بیرون میروند.
"بیشتر وقتها ما هم پس از افطار به هوتلها یا رستورانتها برای نوشیدن جوس یا خوردن شیریخ میرویم. هرچند هوا کمی سرد است، اما برای تفریح میرویم. همراه با خانواده، خواهرها، برادرها یا دوستان بهگونهٔ خانوادگی میرویم، زیرا تنها نمیتوانیم برویم. در ماه رمضان هم معمولاً مردم کمتر به خانههای یکدیگر میروند، بنابراین ما دوستان خود را در همین رستورانتها میبینیم."
اما شماری دیگر از افغانها میگویند که توان و امکانات آن را ندارند که در رستورانتها غذا یا نوشیدنی صرف کنند.
از این میان، عبدالطیف باشندهٔ ولایت هرات گفت: "ما و دوستان ما توان رفتن به رستورانتها را نداریم، بنابراین در این ماه رمضان افطار و سحری را با دشواری آماده میکنیم."
اما شماری از مالکان رستورانتها میگویند به مناسبت ماه رمضان بستههای ویژهٔ غذایی، بوفهها و تخفیفهایی را در نظر گرفتهاند.
سمیر قادری، مدیر رستورانتی در کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفت: "مردم همراه با خانوادههایشان میآیند و از این فضا لذت میبرند. ما برای خانوادهها پکیجهای چهار، شش، ده و حتی تا پانزده نفره داریم. پکیچ نخست که شامل انواع غذاها مانند کباب، برنج و برخی خوراکهای دیگر است، ۱۸۰۰ افغانی قیمت دارد. پکیچ ششنفرهٔ اسپیشل ۳۵۰۰ افغانی و “ویآیپی” آن ۳۸۰۰ افغانی است."
آقای قادری میگوید که در رستورانت آنان هر شب غذاهای باقیمانده که دستنخورده باشد، با رعایت تمام رهنمودهای صحی آماده شده و برای خانوادههای نیازمند و بیبضاعت توزیع میشود.
در همین حال، مدیر یک رستورانت در شهر مزار شریف ولایت بلخ که نخواست نامش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که هرچند در ماه رمضان امسال نیز رستورانت آنان مهمانان و مشتریان دارد، اما به گفتهٔ او این میزان مانند سال گذشته نیست.
او گفت: "ما پکیجهای رمضانی داریم که قیمت آنها از ۱۲۰ افغانی شروع میشود. مهمانان ما خوب هستند و اگر برنج یا غذاهای دیگر باقی بماند، آن را میان کارمندان خود تقسیم میکنیم. رفتوآمد مردم خوب است، اما مانند سالهای گذشته نیست."
همچنین شماری از مالکان دیگر رستورانتها در کابل میگویند که برای جلب مشتریان، در کنار معرفی بستههای ویژه رمضانی، بوفههای افطار و برنامههای تخفیفی غذا، برای خانوادههایی که زیر فشار اقتصادی قرار دارند، منیوی ساده و ارزان نیز عرضه میکنند و برای جلوگیری از ضایع شدن غذا، باقیمانده آنرا به نهادهای خیریه میسپارند تا آن را بهگونه رایگان میان نیازمندان توزیع کنند.