این وزارت با نشر اعلامیه‌ای روز یکشنبه ۳ حوت، در شبکه ایکس افزوده که "انجام این حملات نقض حریم هوایی افغانستان و بمباران غیرنظامیان، نقض تمامیت ارضی و اقدام تحریک‌آمیز است و مسئولیت پیامدهای آن متوجه پاکستان خواهد بود."

به گفته حکومت طالبان، در حملات هوایی پاکستان شنبه شب ۲ حوت بر ولایت‌های پکتیکا و ننگرهار "ده‌ها غیرنظامی، کودکان، زنان و مردان، کشته و زخمی شده‌اند."

همزمان نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز در اعلامیه‌ای که از سوی نصیر احمد فایق، سرپرست این نمایندگی، در شبکه ایکس منتشر شده، این حمله را تجاوز آشکار و نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد، به‌ویژه اصل احترام به تمامیت ارضی و نیز نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه خوانده است.

این نمایندگی از دولت پاکستان خواسته که مطابق با حقوق بین‌الملل عمل کرده، اصول منشور سازمان ملل متحد و حسن همجواری را رعایت کند و به تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذارد.

همچنان بنیاد موسوم به بنیاد بین‌المللی حقوق بشر (آی‌اچ‌آر‌اف) در شبکه ایکس که خود را نهاد مدافع حقوق بشر معرفی می‌کند، حمله بر غیرنظامیان را نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی خوانده افزوده که هیچ توجیه برای کشتار یک خانواده کامل، از جمله نوزادانی که در خواب بوده‌اند، وجود ندارد.

این بنیاد که نوشته در مستندسازی نقض حقوق بشر و آگاهی‌رسانی درباره حقوق اساسی بشر در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کند، با نشر اعلامیه‌ای روز یکشنبه ۳ حوت، فهرستی از ۱۶ عضو کشته‌شده یک خانواده در بهسود ولایت ننگرهار منتشر کرده که شامل کودکان، زنان و مردان است.

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه در جمهوری مخلوع، در بیانیه‌های جداگانه در شبکه ایکس حملات هوایی پاکستان بر افغانستان را محکوم کردند.

حامد کرزی از پاکستان خواست سیاست‌های خود را بازنگری کند و روابط همسایگی نیک را در پیش گیرد و عبدالله عبدالله این اقدامات را نقض حاکمیت ملی و تهدید ثبات کشور خواند و گفتگو و مذاکره بهترین راه حل اختلافات میان دو کشور است.

وزارت دفاع حکومت طالبان در باره حملات که شنبه شب ۲ حوت رخ داده گفته که نیروهای پاکستانی با استفاده از حملات هوایی چند خانه و یک مدرسه دینی را در ولایت‌های پکتیکا و ننگرهار هدف قرار داده‌اند.

این وزارت در اعلامیه‌ای روز یکشنبه ۳ حوت در شبکه ایکس افزوده که در این حملات «ده‌ها غیرنظامی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شده‌اند.» و هشدار داده که در زمان مناسب به این حملات «پاسخ لازم و سنجیده» خواهد داد.

اما حکومت پاکستان مدعی شده که در جریان این حملات «هفت پناهگاه و مراکز مربوط به تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی)، وابستگان آنان و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی (داعش)» را هدف قرار داده است.

وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان در اعلامیه‌ای با تأیید این موضوع گفته که این حملات در واکنش به حملات اخیر در اسلام‌آباد، باجور و بنو انجام شده است.

مسئولیت یکی از این حملات مرگبار اخیر بر یک مسجد شیعیان در نزدیکی اسلام‌آباد را گروه دولت اسلامی (داعش) به عهده گرفت.

این نخستین بار نیست که پاکستان چنین حملاتی را در خاک افغانستان انجام می‌دهد.

به گفته حکومت طالبان، پاکستان در ۲۵ نوامبر سال ۲۰۲۵ حملات مشابه را در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا انجام داده که در نتیجه آن دست‌کم ۱۰ غیرنظامی کشته و حداقل ۸ تن دیگر زخمی شده‌اند، با این حال، پاکستان انجام این حملات را تأیید نکرده است.

تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان پس از آن در ۹ اکتوبر سال گذشته میلادی آغاز شد که حکومت طالبان، پاکستان را به نقض حریم هوایی کابل و انجام حملات هوایی در پکتیکا متهم کرد و سپس در یازدهم همان ماه بر پوسته‌ های پاکستانی در امتداد خط دیورند حمله کرد.

پس از آن تمامی گذرگاه میان دو کشور در بیش از چهار ماه گذشته مسدود است و چندین بار از درگیری و انجام حملات هوایی پاکستان خبرداده شده، با وجود چند بار مذاکره میان دو حکومت در کشور های سوم ،نتیجه ای بدست نیامده است.