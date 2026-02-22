روایت قربانیان و شاهدان عینی؛ کوچکترین قربانی حملات هوایی دیشب پاکستان محمد یک ساله بود

این حمله شنبه‌شب، حدود ساعت دوازده شب، در یک خانهٔ در منطقهٔ "گردی کَس ولسوالی بهسود انجام شده است.

نزاکت، یکی از اعضای باقی ماندۀ خانوادۀ قربانی به رادیو آزادی می‌گوید که اجساد ۱۳ عضو خانواده‌اش از زیر آوار بیرون کشیده شده، اما جسدهای پسر، برادر، خانم برادر و دو برادرزاده‌اش هنوز پیدا نشده اند.

همه زیر آوار شدند. اکنون پنج نفر از اعضای خانوادهٔ ما هنوز ناپدید هستند؛ دو پسرم، یک برادرم و دو برادرزاده‌ام.





"ساعت دوازده شب بود که این حمله شد. من در اتاق خودم بودم و همسرم هم با من بود. وقتی بیرون شدم، یک خاله‌ام را بیرون کشیدم. پسرم صدا زد که مرا هم بلند کن. او زخمی شده بود. در کنار ما اتاق پدرم بود و فرزندانم هم آن‌جا بودند. آن طرف اتاق برادرم بود که همسر و فرزندانش نیز با او بودند. همه زیر آوار شدند. اکنون پنج نفر از اعضای خانوادهٔ ما هنوز ناپدید هستند؛ دو پسرم، یک برادرم و دو برادرزاده‌ام."

در همین حال، سید طیب حماد، سخنگوی فرماندهی امنیهٔ حکومت طالبان در ننگرهار، نیز روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در این حمله ۱۸ عضو یک خانواده، از جمله زنان و کودکان، کشته شده و پنج تن دیگر زخمی شده‌اند.

او گفت: "در این حمله ۱۸ نفر، از جمله زنان و کودکان، کشته شده و پنج نفر دیگر زخمی شده‌اند. اجساد ۱۳ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده و دفن شده‌اند، اما اجساد پنج نفر دیگر هنوز پیدا نشده و نیروهای امنیتی همراه با مردم محل در تلاش‌اند آن‌ها را پیدا کنند."

او همچنان افزود که نیروهای هوایی پاکستان در ولسوالی‌های خوگیانی و غنی‌خیل ولایت ننگرهار نیز حملات هوایی انجام داده‌اند که در نتیجهٔ آن در خوگیانی دو تن زخمی شده و در غنی‌خیل یک خانه آسیب دیده است.

شماری از باشندگان منطقهٔ گردی کَس ولسوالی بهسود می‌گویند تمام کسانی که در این حمله کشته شده‌اند غیرنظامی بوده اند.

وقتی رسیدیم، چهار نفر را از زیر آوار بیرون کشیدیم که متأسفانه شهید شده بودند. بعد یک سکواتر آوردیم تا اجساد دیگر را نیز بیرون کند.

راز ولی، یکی از شاهدان عینی این رویداد، به رادیو آزادی گفت: "نزدیک ساعت دوازده شب بود که جت‌ها این بمباردمان را انجام دادند. بعد اعلام شد که خانهٔ شراکت بمبارد شده، همه بیرون شوید. وقتی رسیدیم، چهار نفر را از زیر آوار بیرون کشیدیم که متأسفانه شهید شده بودند. بعد یک سکواتر آوردیم تا اجساد دیگر را نیز بیرون کند."

باشندگان محل می‌گویند که در میان کشته‌شدگان، کوچک‌ترین قربانی محمدِ یک‌ساله و مسن‌ترین آن شهاب‌الدین، بزرگ خانواده با ۸۰ سال سن بوده است.

به گفتهٔ آنان، ۱۱ تن از قربانیان کودکان زیر پانزده سال بودند و بقیه را زنان و مردان تشکیل می‌دادند.

در همین حال، وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرده که نیروهای هوایی پاکستان شنبه شب در کنار ننگرهار، در ولایت پکتیکا نیز اهداف ملکی را مورد حمله قرار داده‌اند.

این وزارت در خبرنامه‌ای که یکشنبه سوم حوت منتشر کرد، این حملات را نقض حریم هوایی افغانستان خوانده و نسبت به دادن «پاسخ لازم و سنجیده» هشدار داده است.

در خبرنامه آمده که این حملات بر یک مدرسهٔ دینی و چندین خانهٔ انجام شده است.

یک منبع حکومتی در پکتیکا که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که در منطقهٔ مارغۀ ولسوالی برمل یک مدرسهٔ دینی هدف حمله قرار گرفته و در ساعت دو شب سوم حوت نیز در ولسوالی ارگون یک خانهٔ قدیمی مورد حملهٔ هوایی قرار گرفته است.

به گفتهٔ این منبع، در این دو حمله به کسی آسیب نرسیده است.

حکومت طالبان تا کنون رقم دقیق مجموعی کشته‌ها و زخمی‌ها حملات دیشب را اعلام نکرده و دربارهٔ میزان خسارات واردشده به مردم نیز چیزی نگفته است.

از سوی دیگر، وزارت اطلاعات پاکستان در اعلامیه‌ای گفته که در امتداد خط دیورند میان افغانستان و پاکستان، بر "هفت پناهگاه و مراکز مربوط به تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی)، وابستگان آنان و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی (داعش)" حملات انجام داده است.

این حمله در حالی صورت گرفته که روز شنبه، دوم حوت، در منطقهٔ بنو در ایالت خیبرپختونخوا بر نیروهای پاکستان یک حملهٔ انتحاری انجام شد که در آن دو نفر، از جمله یک دگرمن، کشته شدند.

پیش از این نیز در باجور و همچنان در اسلام‌آباد حملات انتحاری تلفات برجا گذاشته بود که مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان و گروه داعش بر عهده گرفته بودند؛ گروه‌هایی که پاکستان ادعا می‌کند ریشه‌های آن‌ها در افغانستان است.

اما حکومت طالبان بارها این ادعاها را رد کرده و گفته است که به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند.

در این اواخر، روابط میان حکومت طالبان و پاکستان بار دیگر ظاهراً تیره شده است.

پاکستان در نهم اکتوبر سال گذشته در کابل، پکتیکا و ننگرهار و همچنان حکومت طالبان در ۲۵ نوامبر ادعا کرد که پاکستان در خوست و پکتیکا حملات هوایی انجام داد که در آن حملات نیز به غیرنظامیان خسارات جانی و مالی وارد شده بود.

پاکستان دست داشتن در حملات نوامبر را نپذیرفته بود.

پس از حملات ماه اکتوبر، در امتداد خط دیورند درگیری‌های شدید و پیهم میان نیروهای طالبان و پاکستان نیز رخ داد و هر دو طرف ادعا کردند که به یکدیگر تلفات وارد کرده‌اند.

از زمان آن درگیری‌ها، یعنی از یازدهم اکتوبر به این سو، تمامی گذرگاه‌ها میان دو کشور برای هرگونه رفت‌وآمد و تجارت بسته شده است.