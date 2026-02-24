نیویارک تایمز روز دوشنبه ۴ حوت به نقل از برخی اعضای پیشین این قطعات که در امریکا ساکن اند، گفته که این افراد که پیشتر در افغانستان با سازمان استخبارات مرکزی امریکا «سیآیای» همکاری میکردند، اکنون با نگرانی و ترس نسبت به آینده خود بسر می برند.
به نوشته این روزنامه، حدود ۱۰ هزار عضو «قطعات صفر» همراه با خانوادههایشان پس از سقوط نظام جمهوری پیشین افغانستان به امریکا منتقل شدهاند.
بر اساس این گزارش، این واحدها در دوران جنگ در افغانستان با حمایت مستقیم «سیآیای» عملیات مهم نظامی و استخباراتی را انجام داده و در مبارزه با طالبان و دیگر گروهها نقش مرکزی داشتهاند.
در گزارش آمده که بسیاری از این نیروهای پیشین پس از ورود به امریکا، با چالشهای مهاجرتی روبرو شدهاند و اقامت موقت آنان مانع از دستیابی به شغل پایدار و زندگی عادی شده است.
نیویارک تایمز نوشته که پس از تیراندازی به سربازان گارد ملی در واشنگتن دیسی، توجه مردم به این گروه بیشتر شد که در این رویداد، یکی از اعضای پیشین این واحدها به نام رحمتالله لکنوال بهعنوان مظنون معرفی شد.
برخی اعضای این واحدها و مسئولان پیشین کماندوها و اردوی افغانستان نیز در گفتگو با رادیو آزادی این موضوع را تأیید کردهاند.
یک قوماندان پیشین کماندوهای افغان که بهدلیل حساسیت موضوع نخواست نامش درگزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت: «این وضعیت وضعیت افغان ها را تغییر داده است، زیرا این 'حمله' یک تهدید و خطر عمده برای یک کشور است، بنابراین البته تأثیر (روی رفتار) داشته است. درست است که حتی اگر کسی در افغانستان وزارت یا قوماندان بوده، اینجا کسی آن وظیفه را به آنها نمیدهد، افراد زیادی هستند که در اینجا زندگی عادی دارند یا رانندگی میکنند و یا محافظ عادی هستند.»
به همین ترتیب یکی از قوماندانان ارشد پیشین این قطعات مستقر در ویرجینیا و یک مقام نیروهای ویژه و وزارت داخله در زمان جمهوریت افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام اش در گزارش منتشر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که وضعیت کنونی او را نسبت به اوضاع همکاران سابق او بسیار نگران کرده است: «اینجا، درحالیکه آنها و خانواده های شان مواد غذایی یا دیگر منابع دارند، آنها اسناد یا کارت های قانونی اقامت ندارند. بعد از اینکه یک عضو این واحد ها مانند لکنوال آن "حمله" را انجام داد، امریکا میترسد که ممکن کسی دیگر از آنها همان کار را انجام دهد، از اینرو حالا آنها شروع به بررسی جدی اسناد آنها کرده اند که این خود یک نگرانی بزرگ است.»
این مقام پیشین افغانستان افزود که هرچند شماری از این افغانها در برخی از مناطق مشغول کارهای عادی محدود هستند، اما از بیثباتی رنج میبرند زیرا اسناد قانونی اقامتشان هنوز تکمیل نشده است.
تلاش کردیم نظری از الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه امریکا را داشته باشیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد.
این نگرانیها پس از حمله بالای دو عضو گارد ملی امریکا در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی توسط رحمانالله لکنوال، تبعه افغانستان که به اساس گزارش انبیسی، ده سال در ارتش افغانستان در حمایت از عملیات نیروهای ویژه امریکا خدمت کرده است، مطرح میشود.
لکنوال متهم است که بر دو سرباز گارد ملی امریکا به نام های سارا بکستروم و اندرو ولف را در ۲۶ نوامبر تیراندازی کرد.
او بلافاصله بازداشت شد.
سارا بعداً در شفاخانه از جراحات جدی درگذشت و اندریو ولف در شفاخانه بستری شد.
این رویداد واکنشهای گستردهای را در امریکا به دنبال داشت.
به تاریخ ۲۶ نوامبر، دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا در واشنگتن تصمیم گرفت که روند رسیدگی به تمام پروندههای مهاجرت افغانها به امریکا را متوقف کند.
ترمپ در دفاع از اقدامات خود گفت که روند مهاجرت به ایالات متحده را از کشورهای مختلف جهان به شمول افغان ها تا زمانیکه در مورد امنیت ایالات متحده و مصئونیت دارایی های امریکایی ها اطمینان پیدا کند، به حالت تعلیق در می آورد.
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا مهاجرت افغان ها را به ایالات متحده تا حد زیادی محدود کرده است و روند اقامت قانونی اعضای پیشین واحد صفر را بیشتر پیچیده کرده است.
براساس گزارش نیویارک تایمز، بسیاری از نظامیان پیشین هنوز هم از اثرات روانی جنگ رنج میبرند و در صورت برگرداندن به افغانستان با تهدیدات احتمالی طالبان روبرو خواهند شد، چیزی که این سربازان در گفتوگو با رادیو آزادی از آن ابراز نگرانی کردهاند.
این اعضای پیشین افغان نیروهای ویژه مختلف، سربازان، قوماندانان، مقامات و خانواده های شان که بعضی از آنها در تلاش برای اسکان در جامعه امریکا با حمایت نهاد های مهاجرت و ارتباطات سابق سیا هستند و بر اساس گزارش، آینده درازمدت آنها نامعلوم است.
در عین حال، بسیاری از نظامیان پیشین افغانستان که با حمایت امریکا به کشورهای ثالث به ویژه قطر منتقل شده اند، هنوز هم منتظر انتقال شان به امریکا هستند و علاوه بر نگرانی های فراوان، با چالش های دشواری روبرو هستند.